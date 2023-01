Tjorvina Vandemoortele is nieuwe directeur Gulleboom

Vanaf maandag 9 januari zullen de kleuters en leerkrachten van de Gulleboom kennismaken met hun nieuwe directeur. Tjorvina Vandemoortele was gedurende 15 jaar kleuterleidster in VBS Wijnbergschool Wevelgem. Op zoek naar nieuwe uitdagingen vervangt ze – in eerste instantie tot eind juni – Reinald Baeyens, die inspecteur wordt.

“Laat ons toch maar de foto nemen in een kleuterklas”, stelt Tjorvina Vandemoortele (40) voor. “Dat is toch een fijnere omgeving, en ik voel me er bovendien thuis.”

Toen Reinald Baeyens bekendmaakte dat hij vanaf 2023 voor een nieuwe uitdaging ging als inspecteur, moest de Gulleboom op zoek naar een nieuwe directeur. Op 5 december werd de vacature openbaar gemaakt, op 17 december kreeg Tjorvina na een gesprek te horen dat ze Reinald zou opvolgen.

Ideale springmoment

“De ambitie leefde al langer”, geeft ze toe. “Ik ben iemand die graag nieuwe uitdagingen aangaat, dat heb ik nodig. Door de combinatie werk en gezin aarzelde ik echter. Mijn zonen zijn nu wat ouder en zitten ondertussen in het middelbaar. Dit was het ideale springmoment, in eerste instantie loopt de termijn af eind juni. Wat me de tijd geeft om aan de nieuwe functie te wennen en te ervaren of het wel iets voor mij is. Ook is het afwachten of Reinald volgend schooljaar terugkeert, dan wel dat hij beslist zijn loopbaan elders voort te zetten.”

Veilige cocon

De nieuwe collega van de 25 leerkrachten in kleuterschool de Gulleboom is opgegroeid in Moorsele en woont nu met man Bart Behaeghe en zonen Liam en Matisse in Sint-Eloois-Winkel. Gedurende 15 jaar was ze kleuterleidster in VBS Wijnbergschool in Wevelgem waar ze de laatste vijf jaar ook halftijds beleidsmedewerker was.

“Het is niet evident die veilige cocon op te geven”, zegt ze. “Ik voelde me thuis tussen de collega’s en mijn kindjes, ik mis die nu al. De voorbije vakantie heb ik vooral de school leren kennen, de leerkrachten van de Gulleboom kon ik al even ontmoeten eind vorig trimester.”

Zeg maar juf

En ondertussen zijn er vele vragen die Tjorvina op Reinald afvuurt terwijl hij nog in de buurt is. Hoe leg je het alarm af, hoe sluit je dat scherm aan, ‘ik zal je toch nog kunnen bereiken met een dringende vraag?’ Het worden drukke en spannende weken, beseft ze.

Dat ze ongelooflijk veel zin heeft om erin te vliegen, zegt ze niet alleen, je merkt het ook. En zonder veel kapsones zo blijkt: “Leerkrachten, leerlingen of ouders hoeven me ook geen directeur te noemen. Dat ze maar juf zeggen, dat heb ik het liefst!” (SL)