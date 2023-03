Tijdens Technoboost ontdekken 1.200 leerlingen technische beroepen: “Dit is super interessant!”

Op dinsdag 14 en woensdag 15 maart brengen meer dan 1.200 leerlingen uit Zuid-West-Vlaanderen een bezoek aan het techniekevent Technoboost in Waregem Expo. Jongeren uit zowel het basis- als secundair onderwijs maken er via workshops kennis met diverse technische beroepen. De aanwezige scholen en bedrijven hopen de leerlingen te inspireren om een bewuste studie- en carrièrekeuze te maken.

Technoboost startte vijf jaar geleden op. Intussen is het initiatief gegroeid en zetten tien partners samen acties op om de industriële sectoren én het technisch en beroepsonderwijs op een positieve manier in de kijker te zetten. “De editie in Waregem is het eerste techniekevent in een reeks van vijf, waarbij we de komende twee schooljaren neerstrijken in vijf West-Vlaamse steden. Via het creëren van lokale netwerken tussen scholen, bedrijven en andere partners willen we de instroom naar techniek vergroten”, vertelt coördinator Valerie Deleersnyder.

Een vijftigtal standhouders dompelen de leerlingen en leerkrachten in Waregem Expo onder in de wereld van techniek. Dat doen ze door middel van interactieve installaties en leuke testen met onder meer VR-brillen, meettoestellen, robots, graafmachines, eye-tracking technologie en een lassimulator. Op die manier maken de leerlingen kennis met de sectoren metaal, elektriciteit, chemie, textiel, voeding en bouw. Sectoren waarin er in de regio honderden openstaande vacatures bestaan.

“Ik word later…”

In de hoek van de expohal had truck- en trailerbedrijf Nebim Groep een vrachtwagen neergepoot. De potentiële monteurs van de toekomst konden zich er alvast mee uitleven. “Het is hier echt super interessant”, reageren de vrienden Finn, Manuel, Theo en Maris van de Vrije Basisschool Otegem. “Het is leuk om zoveel nieuwe dingen te leren tijdens de workshops.” Wat ze later willen worden, weten ze nog niet zeker. Behalve Manuel: “Ik wordt tuinarchitect!”

Waregemse Onderwijsschepen Jo Neirynck (CD&V) is tevreden dat Technoboost Waregem als uitvalsbasis koos. “We zijn een grote onderwijsstad met maar liefst 5.000 secundaire studenten en nog eens 5.000 leerlingen in de basisscholen. Een event als dit is heel belangrijk voor het technisch onderwijs.”

DNA

Dat onderstreepte ook gedeputeerde Jean de Béthune. “Technische vorming is cruciaal voor de jongeren én voor onze economie. Zeker in Zuid-West-Vlaanderen, waar ondernemerschap deel uitmaakt van het DNA.”

De regio kampt wel al jaren met een tekort aan technisch personeel. Steeds meer bedrijven voelen de nood om ook te investeren in de jeugd. Dat doet ook het Waregemse familiebedrijf Callens, dat thermische installaties installeert en onderhoudt.

“De ‘war for people’ leidt tot creativiteit. Via kijkstages en leuke doe-opdrachten proberen we oudere maar ook jongere leerlingen warm te maken voor technische beroepen. Ze leren hier onder meer lassen, en monteren en andere zaken via virtual reality. De werknemers die hier starten, leiden we bovendien zelf verder op”, zegt HR-directeur Tommie Duyvejonck.