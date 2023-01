Tieners van de Techiekacademie nemen diploma in ontvangst

Twintig kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar volgden acht weken lang de Tiener Techniekacademie, een vaste waarde in de activiteiten van Team Ontspannen. Onlangs mochten ze hun diploma in ontvangst nemen. We zien vooraan v.l.n.r. Brent Vandamme, Kobe Crombez, Arthur Quaeghebeur, Jens Mahieu, Vik Tommeleyn, Wolf Soenen, Lukas Deschepper, Marcel Vanderhaeghe, Otto-Jan Igodt en Sef Derdaele. In het midden v.l.n.r. Leon Gheeraert, Raf Parmentier, Lucas Vervisch, Mathis Pellethier, Tiebe Depuydt, Mauro Pattyn, Tibo Dardenne, Remi Allewaert, Lise Vanhuyse en Dieuwke Vantomme. Achteraan zien we schepenen Peter Vantomme en Heidi Coppenolle, mentor Frieke Latré, Simon Bruynsteen van Team Ontspannen en mentor Jens Boey. (foto TOGH)