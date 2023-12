Tiener Techniekacademie reikt diploma’s uit

In zaal De Notelaar vond vorige woensdag de diploma-uitreiking van de jaarlijkse Tiener Techniekacademie plaats. Leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar werden de voorbije weken ondergedompeld in de wondere wereld van techniek. Al enkele jaren organiseert Hogeschool Vives in samenwerking met de gemeente een Tiener Techniekacademie, waarbij kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar kennis kunnen maken met verschillende aspecten van techniek. Zes jonge techneuten kregen vorige week het diploma uitgereikt. “Stuk voor stuk wetenschappelijke, technologische en mathematische talenten”, zei schepen voor Jeugd Annelies Dewulf op de diploma-uitreiking. De kinderen staken de voorbije weken onder meer een deurmatalarm in elkaar. “De kloof tussen maatschappij enerzijds en wetenschap en technologie anderzijds blijft tot op heden aanwezig. Vaak komt dit door gebrek aan kennis, maar evenzeer ook door een gebrek aan betrokkenheid. Jullie hebben de voorbije zes workshops echt de handen uit de mouwen gestoken, en ik ben blij dat ik hier vandaag ook een aantal handige meisjes zie staan”, klonk het nog. (WK/foto WK)