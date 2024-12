Tiener Techiekacademie reikt diploma’s uit

De Tiener Techniekacademie is een initiatief van Hogeschool Vives in samenwerking met de gemeente Lichtervelde, provincie West- en Oost-Vlaanderen en tal van partners. Kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar namen deel aan projecten rond elektriciteit waarbij ze een funky lamp maakten en een LEGO-robot bouwden en programmeerden. Ze gingen ook op bedrijfsbezoek bij Bream in Handzame. “De techniekacademie vond plaats op woensdag van november tot december, waarbij de groep telkens een twee uur durende workshop kreeg,” vertelt schepen van Onderwijs Els Kindt. “Zo leerden ze de wondere wereld van techniek en technologie kennen.” (JW/foto Kurt)