Tieltse scholengemeenschap kan rekenen op 150.000 euro subsidies voor nieuw samenwerkingsverband tegen kinderarmoede

Scholengemeenschap vzw PoelbergOmmeland, die in Tielt vijf basisscholen onder de vleugels heeft, krijgt een Vlaamse subsidie van 150.000 euro om een bondgenotennetwerk tegen kinderarmoede op poten te zetten. Dat maakt het kabinet van minster van Armoedebestrijding Benjamin Dalle (CD&V) bekend.

De subsidie is het resultaat van een projectoproep van afgelopen zomer, met de bedoeling om bestaande initiatieven en organisaties die werken rond welzijn en armoedebestrijding beter op elkaar af te stemmen.

151 organisaties dienden een dossier in. Daarvan werden er 45 uitgekozen om van start te gaan. Ook het project van scholengemeenschap vzw PoelbergOmmeland, die basisscholen Het Spoor, De Heilige Familie, ‘t Nieuwland, De Wijzer en De Vlinder onder de vleugels heeft in Tielt, werd geselecteerd.

Kansarme kinderen

De 45 geselecteerde projecten hebben een werkingsperiode van 2 tot 3 jaar. Nadien is het de bedoeling dat de goede praktijken van het project in de werking van de organisatie geïntegreerd worden.

Samen met Vrij CLB Trikant, het lokaal bestuur en het Huis van het Kind van Tielt wil de scholengemeenschap een stabiel samenwerkingsverband tussen school en welzijnsactoren opzetten. “We richten ons op de kansarme kinderen die school lopen in het Tieltse kleuter- en basisonderwijs.”

Maximale kansen

“Het gemeenschappelijke doel is ervoor te zorgen dat alle kinderen maximale kansen krijgen om op te groeien en ook aanspraak kunnen maken op hun sociale rechten. We zorgen onder meer voor toeleiding naar vrijetijdsactiviteiten en volgen het recht op tegemoetkomingen op, terwijl we ook het schoolteam willen steunen inzake kennis en mogelijkheden binnen het welzijnslandschap, zodat zij deze info kunnen doorgeven aan de ouders. Daarnaast willen we de participatie van ouders in het schoolgebeuren bevorderen.”