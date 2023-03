Tieltse mama lanceert ‘Expeditie Inclusief’: “Ons gezelschapsspel moet kinderen leren omgaan met leeftijdsgenoten met een beperking”

Kelly Maes (39) heeft, samen met de Gentse Liesbeth Mazyn, het gloednieuwe gezelschapsspel Expeditie Inclusief bedacht. Het moet de leefwereld van kinderen met en zonder beperking dichter bij elkaar brengen en voor meer begrip zorgen. De jonge spelers transformeren in pinguïns die elkaar moeten helpen om smeltende ijsschotsen opnieuw met elkaar te verbinden. “We willen kinderen leren hoe ze moeten omgaan met leeftijdsgenoten met een beperking.”

Kelly Maes is, samen met haar echtgenoot, de trotse mama van twee zonen: Miel (13) en Fons (9).

Fons werd geboren met een hersenletsel en lijdt aan cerebrale parese, waardoor bijvoorbeeld schrijven of lange afstanden stappen niet evident is. “Door kinesitherapie heeft hij al grote stappen gezet”, legt mama Kelly uit. “Korte afstanden kan hij op eigen houtje afwerken, voor langere afstanden heeft Fons een harnas of rolstoel nodig. Op school gebruikt hij dan weer een step als hij van de klas naar het toilet moet.”

Ondanks zijn beperking, is Fons een erg enthousiaste kerel. “Hij volgt het derde leerjaar aan de Marialoopschool – in het gelijknamige Meulebeekse gehucht – en daar amuseert hij zich rot. Alleen is de wereld groter dan de school en ons gezin.”

Schroom wegwerken

Kinderen met een beperking hebben het vaak moeilijker om vrienden te maken of contact te leggen. “We merken schroom bij kinderen zonder een beperking, want voor hen is dit een vreemde wereld. Daar willen we verandering in brengen.”

Zo ontstond het idee om Expeditie Inclusief in het leven te roepen. Een jaar geleden staken Kelly en Liesbeth de koppen bij elkaar om dit belevingsspel te realiseren. Ons grote doel: kinderen leren omgaan met leeftijdsgenoten met een beperking en hen met elkaar verbinden.”

Het spel werd al enkele keren uitvoerig getest en goed bevonden. © GF

Expeditie Inclusief vertrekt vanuit een pinguïnkolonie die haar ijsschots door de opwarming van de aarde uit elkaar ziet vallen. Via allerhande opdrachten kunnen de kinderen ijs verdienen om de schotsen opnieuw samen te brengen. “Daarbij moeten ze elkaar helpen. Eén speler wordt bijvoorbeeld geblinddoekt, een ander kind moet die dan op de juiste weg zetten.”

12.000 euro opgehaald

De vzw De Ouders zet mee haar schouders onder het lovenswaardige project en haalde 8.400 euro op via crowdfunding. De Triodos Foundation, een stichting die projecten ondersteunt die in het huidige banksysteem uit de boot vallen omdat ze te klein zijn, paste nog eens 3.600 euro bij.

“Vzw De Ouders groepeert 2.500 gezinnen waar kinderen met een beperking een plek in hebben”, gaat Kelly verder. “Zij geven ons een stem en willen de maatschappij ook sensibiliseren. Het doet dan ook erg veel deugd dat ze Expeditie Inclusief mee willen ondersteunen.”

De komende maanden zal de Leuvense vzw De Aanstokerij een dertigtal spelkoffers maken. “Die willen we aan scholen, verenigingen en organisaties in heel Vlaanderen en Brussel aanbieden. Zij kunnen ons spel gebruiken om hun leden of leerlingen kennis te laten maken met de uitdagingen die kinderen – en ook volwassenen – met een beperking elke dag opnieuw ervaren.”

Expeditie Inclusief, dat gericht is op kinderen tussen 6 en 10 jaar, is intussen negen keer intensief uitgetest – onder andere ook in Fons’ eigen Marialoopschool. “En de reacties zijn elke keer opnieuw positief”, glundert Kelly. “Kinderen leven zich echt in en zeggen ons dat ze nu pas begrijpen hoe het voor onze zoon moet zijn.”

“Anderen vertellen ons dan weer dat ze later helper van een kind met een beperking willen worden. Prachtig, toch? We hopen dat we binnen afzienbare tijd in elke Vlaamse stad of gemeente een exemplaar van ons gezelschapsspel kunnen leveren.”

Interesse? Alle info op www.deouders.be.