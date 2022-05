Tielt start met apart schoolconcept voor Oekraïense kinderen

Stad Tielt, het CLB en de Tieltse scholengemeenschap hebben een nieuw schoolconcept uitgewerkt, op maat van Oekraïense kinderen en jongeren. Zo krijgen ze op schooldagen in de voormiddag samen les, waarna ze in de namiddag les gaan volgen in de school waar ze ingeschreven zijn. Het moet enerzijds de kinderen maximale ontplooiingskansen geven en anderzijds de scholen wat ontlasten.

Sinds maandag 25 april kunnen de Oekraïense kinderen op schooldagen, behalve op woensdag, in de voormiddag terecht in CLB-gebouw in de Grote Hulststraat. “Ze worden er ondergedompeld in een taalbad”, vertelt Sofie Alleman, in het dagelijkse leven Gelijke onderwijskansen-medewerker in het VTI en nu lid van de kerngroep die het schoolconcept mee uitwerkt.

“We focussen daarbij vooral op de basiswoordenschat en de spreekvaardigheid van de kinderen, zodat ze zich op zijn minst verstaanbaar kunnen maken en zelf ook de basis kunnen begrijpen.” “We gebruiken daarvoor vooral methodes die men eerder ook gebruikte voor andere anderstalige nieuwkomers”, pikt Anouschka Defraeye in, leerkracht Nederlands, Duits en Engels in het VTI. “In het reguliere onderwijs is daar immers geen ruimte of tijd voor.”

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de leerlingen in het eerste deel van de voormiddag een taalbad kregen en in het tweede deel online in het Oekraïens les konden volgen, maar dat is op vraag van de leerlingen zelf aangepast. “Ze willen op dit moment echt vooral Nederlands leren”, aldus Sofie Alleman.

Gemakkelijk communiceren met klasgenoten

Ook een pluspunt is volgens de twee dat de kinderen hier makkelijker met hun klasgenoten kunnen communiceren. “Hier kunnen ze echt met hun leeftijdsgenootjes babbelen, waardoor ze meer sociaal contact hebben. Niet onbelangrijk, want we willen toch ook vooral dat ze zich goed voelen. Door hen samen te brengen, denken we dat het voor hen aangenamer is”, legt Anouschka Defraeye uit.

Momenteel volgen er 22 leerlingen de lessen, verdeeld in drie groepen. “En we vermoeden wel dat er nog zullen bijkomen”, geeft Anouschka Defraeye aan.

Er staat ook al een lokaal vrij dat gebruikt kan worden indien nodig. “Al zal veel ook afhangen van het aantal vrijwilligers dat we hebben. We hebben nu immers wel al een vijftiental vrijwilligers. Maar het gaat verder dan enkel les geven: ook qua omkadering kunnen we alle helpende handen goed gebruiken. Toch zijn we al erg trots op wat we op zo’n korte periode uit de grond hebben kunnen stampen.”

Dankbaar

De kinderen lijken alvast enthousiast, en ook de ouders zijn vol lof voor het concept. “Ik vind het een zeer goed initiatief”, vertelt Tatiana Hubar, wiens 8-jarige dochter al een hele week de lessen volgt.

“Als ze de basis van het Nederlands onder de knie krijgen, zullen de kinderen meer zelfvertrouwen hebben en zullen ze zich makkelijker aanpassen aan de situatie. Ik ben het CLB, de scholen en de stad dan ook zeer dankbaar dat ze dit mee ondersteunen.”

