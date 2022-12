Thomas maakt met scriptie kans op Bachelorprijs 2022

Thomas E. J. Vanwelsenaere, een pas afgestudeerde leraar secundair onderwijs geschiedenis en Engels aan Hogeschool VIVES, is genomineerd voor de Bachelorprijs 2022. Met deze deelprijs van de Vlaamse Scriptieprijs bekroont SciMingo vzw een sterke bachelorproef die blijk geeft van een hoge inzetbaarheid in het werkveld.

Kunnen we met genealogie de interesse voor het vak geschiedenis bij studenten vergroten? Die vraag stelde Thomas E. J. Vanwelsenaere zich toen hij aan zijn bachelorproef begon. Hij stelde een literatuurstudie op en maakte een handleiding voor leerkrachten geschiedenis op basis van twee enquêtes die hij afnam bij leerkrachten en 187 Vlaamse leerlingen.

Stamboomonderzoek

De bedoeling is om studenten aan stamboomonderzoek te laten doen, en zo gaandeweg hun interesse op te wekken voor hun familiegeschiedenis en de historische evenementen die hieraan gelinkt zijn. Zelf kreeg Thomas interesse in geschiedenis door zijn oma Ruth Kalamus. Zij vertelde hem dikwijls over de Tweede Wereldoorlog.

Genomineerd

Dankzij zijn knappe onderzoek maakt Thomas E. J. Vanwelsenaere nu kans op de Bachelorprijs 2022. Hij is een van de vijf genomineerden die de jury uit de inzendingen selecteerde. Of Thomas de prijs, goed voor 1.500 euro, wint zal blijken bij de uitreiking van de Scriptieprijs op 20 december in het stadhuis van Brussel.