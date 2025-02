The Beast laat leerlingen Stamina bewegen

Op de speelplaats van Stamina in Assebroek staat sinds kort The Beast, een flink uit de kluiten gewassen sport- en beweegtoestel. De school kon het toestel én twee nieuwe basketbalpalen aankopen dankzij een gift van 12.000 euro van oudervereniging STAM. Het is de bedoeling om de leerlingen naast een groene zone waar ze tot rust kunnen komen ook sportieve uitlaatkleppen te bieden. De dag van de officiële ingebruikname van The Beast waren de leerlingen heel enthousiast, maar de meesten aarzelden toch nog even om onder het toeziend oog van twee ouders van het oudercomité en directeurs Nico Savels en Caroline Devriendt het nieuwe beweegtoestel uit te testen. (PDC/foto PDC)