Tevreden gezichten na Indisch avontuur van 23 dagen

Een groep van 24 leerlingen en vier begeleiders uit het Klein Seminarie is na een 23-daagse inleefreis naar India terug op Vlaamse bodem. Ze werden door hun ouders verwelkomd met een lekker West-Vlaams frietje, die benieuwd waren naar de belevenissen van hun kroost.

Om de twee jaar stappen enkele vijfdes en zesdes met hun leerkrachten in de voetsporen van pater Constant Lievens. Het geeft hen de kans om het verre India te ontdekken en er wordt verbroederd met plaatselijke studenten. Tijdens deze negende editie bezochten ze naast de verschillende projecten in Bombay, Calcutta en de streek van Ranchi, ook toeristische trekpleisters zoals Taj Machal en een Sikhtempel in Delhi. Hun agenda stond overvol.

“Overweldigend”

“We sliepen twee keer bij gastgezinnen waardoor je echt wel ondergedompeld wordt in hun cultuur”, vertelde Alexander Verstraete. “Daarnaast logeerden we verschillende keren bij de gastvrije zusters Ursulinen. Hartelijke mensen die ons onmiddellijk op ons gemak stelden.”

“Ook Domestic Workers Union, het werk van zuster Jeanne Devos dat verdergezet wordt door lokale mensen, was uitermate boeiend. Verschillende groepen vrouwen doen daar vaak in vijf of zes huizen tegelijk huishoudelijk werk en mogen nooit ziek zijn of ze zijn hun werk kwijt. Hun rechten zijn echt heel beperkt. Onze steun is daar meer dan welkom”, klinkt het. “Zoveel impressies en indrukken. Het was een leerrijke ervaring. Ook de armoede en vuile leeftomstandigheden waren overweldigend.”

Vijf schoolprojecten

“In St.-Xavier’s Doranda, een middelbare school met tweeduizend leerlingen, stonden ze ons met zijn allen op te wachten. Onze groepsfoto hing er in groot formaat uit en als eregasten werden we verwelkomd met muziek, dans en speeches van de directeur. Onvergetelijk!”

Het Klein Seminarie steunt vijf schoolprojecten om Indiase jongeren een beter leven te geven. Dat gaat over een project rond alfabetisering, tot een ‘jongensstad’ van jongens die door armoede of gezinsontwrichting geen toevluchtsoord meer hebben, of een sociaal schoolfonds voor de moderne Lievens Academy in Lohardaga om jonge mensen de kans te geven kwalitatief onderwijs in het Engels te volgen. Ook de Ursuline Girls’ High School is voor de meisjes een hefboom tot ontwikkeling en ontvoogding van de plaatselijke bevolking. (KK)

