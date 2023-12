Tête Pressée in Brugge wordt praktijklokaal voor Culinary Arts studenten van VIVES Hogeschool

Een tijdje geleden kondigden de Brugse chef Pieter Lonneville en zijn echtgenote Lien Vanrafelghem aan dat ze eind december ’23 stoppen met de uitbating van Atelier Tête Pressée. Het verdwijnt echter niet uit het vertrouwde straatbeeld op de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels. Integendeel, vanaf 1 februari nemen de studenten ‘Culinary Arts’ van Hogeschool VIVES er hun intrek voor praktijklessen en oefenrestaurant.

“Na 15 jaar is het tijd voor nieuwe uitdagingen”, vertelt Pieter Lonneville. Hij wil zich in de komende tijd volop focussen op zijn andere passie, die in de marge van Tête Pressée is ontstaan, namelijk Buloo apero. Zijn elegant parelende alcoholvrije aperitief heeft de laatste tijd veel opgang gemaakt. Nu wil hij Buloo volop in de markt zetten.

Herbronning

“Projectmatig zullen we ook in de komende periode nog wel bepaalde cateringopdrachten opnemen (bijvoorbeeld op bepaalde festivals), dus de naam ‘Tête Pressée’ verdwijnt zeker niet helemaal. Maar het wordt ook een tijd van professionele herbronning en wie weet komen we binnen een paar jaar terug met een gloednieuw restaurantconcept”, geven ze nog aan.

De opleiding Hotelmanagement specialisatie Culinary Arts is als enige gastronomische opleiding op niveau hoger onderwijs werkelijk uniek in Vlaanderen. En is – na 3 jaar – al zo succesvol dat naast de thuisbasis voor de praktijklessen en het uitbaten van een oefenrestaurant in het voormalig drierestaurant De Karmeliet, er duidelijk nood is aan een bijkomende praktijkruimte/professionele keukeninfrastructuur.

Culinary Arts

Studenten uit niet minder dan 30 verschillende landen studeren er Culinary Arts, waarvan sterrenchef Geert Van Hecke nog steeds het peterschap opneemt.

“Restaurant De Karmeliet – waar het Flanders Culinary Arts Centre gevestigd is, een samenwerking tussen Hogeschool VIVES en Hotelschool Ter Duinen Koksijde – is en blijft uiteraard onze hoofd uitvalsbasis voor de praktijklessen van deze opleiding”, aldus Johan De Langhe, directeur Handelswetenschappen, Bedrijfskunde en Toegepaste Informatica van VIVES.

“Maar door het grote succes van de opleiding zit De Karmeliet letterlijk volgepland van maandagochtend tot vrijdagavond.”

Gastdocent

“We zochten dus een bijkomende accommodatie. Toen we vernamen dat Tête Pressée, letterlijk onze buren in Sint-Michiels, eind december zouden stoppen, hebben we uiteraard niet geaarzeld om contact op te nemen. We zijn heel blij dat deze opportuniteit zich voordeed en dat we inmiddels tot een huurovereenkomst met de eigenaars van Tête Pressée konden komen.”

“Meer nog, chef Pieter Lonneville is graag bereid om als gastdocent zijn ruime culinaire en zakelijke ervaring te delen met onze studenten. Als North Sea chef en gediplomeerd slager is hij een belangrijke meerwaarde voor onze toekomstige restaurantuitbaters”, aldus Johan De Langhe.

Info: https://buloo-apero.be/ en https://fcac.info