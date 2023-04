Televic uit Izegem ontwikkelt programma dat meerkeuzevragen voor het onderwijs bedenkt

Technologiebedrijf Televic uit Izegem heeft een nieuw programma ontwikkeld dat meerkeuzevragen genereert voor gebruik in het onderwijs. Het gaat om een nieuwe optie in zijn digitale oefen- en toetsplatform assessmentQ.

Het gaat om een zogenaamde ‘distractor generator’ – vrij vertaald een ‘afleidingsgenerator’ – die door kunstmatige intelligentie aangestuurd wordt. Daarmee kunnen examenopstellers nu snel antwoordopties voor meerkeuzevragen genereren. Onder meer de toelatingsproef voor artsen en tandartsen in Vlaanderen wordt vandaag al via assessmentQ afgenomen. “We voeren al jaren onderzoek rond kunstmatige intelligentie-technologieën en experimenteerden er al mee in bétaversies van assessmentQ”, vertelt productmanager Filip Vanlerberghe. “De doorbraak van ChatGPT was voor ons dus zeker niet de eerste kennismaking met de mogelijkheden van op KI-gebaseerde taalmodellen. Wel heeft het de lancering van onze generator in een stroomversnelling gebracht.”

De werking is volgens Televic vrij eenvoudig. “Examenopstellers voeren hun meerkeuzevraag met het juiste antwoord in assessmentQ in. Daarna drukken ze op een knop die hun vraag naar GPT stuurt. Na enkele seconden krijgen ze in het platform vijf alternatieve antwoorden op hun vraag. Een grote troef van het systeem is dat je bij elke suggestie leest waarom net die optie een slimme afleider is. Als opsteller van een toets beslis je op basis van die informatie zelf welke afleiders je in je examen opneemt. Vaak heeft een docent zelf twee foute antwoorden in gedachten, maar vindt die het moeilijk om een laatste te bedenken. Dan is onze ‘distractor generator’ een geweldige inspiratiebron die de opsteller enorm veel tijd bespaart.”