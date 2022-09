Tekort aan leerlingen: schooltje van Houthem gesloten

Het zwaard van Damocles, dat al 3 jaar lang boven het schooltje van Houthem bengelde, is gevallen. Per direct worden de deuren van het instituut gesloten wegens een tekort aan leerlingen. Zowel de directie als het gemeentebestuur zorgden al voor een oplossing.

12 leerlingen, meer tekenden er niet present voor de start van het nieuwe schooljaar in het gemeenschapsschooltje van Houthem. 14 waren er nodig om het wettelijke statuut van een onderwijsinstelling te kunnen behouden, een aantal dat niet langer werd gehaald.

“Drie jaar lang al kregen we vanuit de regering een uitzondering om met een bezetting van 80 procent de school toch open te houden”, klonk het in een reactie van burgemeester Alice Leeuwerck. “Dit jaar moesten we echter op 100 procent capaciteit kunnen draaien. We wisten voor de vakantie dat een verlenging van die uitzondering niet meer mogelijk zou zijn.”

Niemand op straat

“Op het einde van het vorige schooljaar hadden we 16 inschrijvingen waardoor iedereen met een gerust gemoed de vakantie kon beginnen. Helaas bleken 4 leerlingen bij de start van het schooljaar een andere school te hebben gekozen.”

Toch is er niet alleen slecht nieuws. Zowel de leerlingen als de enige leerkracht van de school, kunnen in andere schooltjes terecht. “Iedereen wordt ondergebracht in de gemeenschapsschool van Komen of die van Waasten en ook de juffrouw kan gewoon mee, er staat dus niemand op straat”, verzekerde de burgemeester.

Schoolbus

“Vanuit Houthem vertrekt iedere morgen een schoolbus die de leerlingen meeneemt. Hiermee komt een einde aan een verhaal dat al 3 jaar lang als een donderwolk boven het schooltje dreef. Het was trouwens altijd al een uitzonderlijke situatie geweest, dat een klein dorp als Houthem zowel een school van het gemeenschapsonderwijs als eentje van het katholieke onderwijs had. Het was er overduidelijk eentje te veel.”