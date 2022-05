“Tegemoetkomen aan de instroom van leerlingen”

Vrije Basisschool Leiebloem in Machelen krijgt een bijkomende subsidie van 154.814 euro van Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts, een verhoging van een eerder toegekend bedrag. Met dat geld zal de school een oude vleugel afbreken en vervangen door een nieuwbouw. “We zien de instroom van jongere leerlingen sterk groeien”, zegt directeur Rudy Haerens.

Het aantal inwoners in Zulte groeit al jaren gestaag aan en in de toekomst zal dit zich naar alle waarschijnlijkheid nog sterker doorzetten. Zowel in deelgemeente Zulte als in Machelen zijn immers grote bouwprojecten lopende waarin binnen afzienbare tijd tal van nieuwe Zultenaren hun intrek zullen nemen. In Zulte komen er zowel op de site van Lys Yarns als op die van de wolspinnerij een groot aantal nieuwe woningen bij, in Machelen komt een duurzaam woonproject op de oude site van wasmachinefabrikant Olympia. Bovendien lopen in Machelen al een aantal andere nieuwe verkavelingen, daarvan voelen ze bij VBS Leiebloem in Machelen nu al een beginnende instroom.

“Momenteel zit onze grootste groep in het vijfde en zesde leerjaar en zien we een wat lager geboortecijfer in de jongere jaren, maar dit is aan het keren”, zegt directeur Rudy Haerens. “Dit komt onder ander door de instroom van nieuwe inwoners. In de nieuwe verkavelingen in de buurt komen er een honderdtal huizen bij en we krijgen nu al reservaties binnen van ouders die binnenkort naar Zulte verhuizen.”

Subsidies

De start van de verbouwingswerken komt dus net op tijd. “Subsidiedossiers voor bouwwerken aan scholen kunnen lang aanslepen, daarom moeten we erg vooruitziend zijn en een masterplan opstellen. De aanvraag voor de komende werken is al in 2006 ingediend”, gaat directeur Rudy Haerens verder. “De subsidies hiervoor zijn erg welkom. Sinds 2006 zijn de noden voor de school erg gewijzigd, daardoor is de kostprijs van de werken al van ongeveer 1,3 miljoen tot meer dan 1,7 miljoen euro gestegen. Hiervan moeten we 30 procent uit eigen middelen betalen, zeker gezien de huidige inflatie was een bijkomende subsidie nodig.”

Modernisering

“Op één augustus start de afbraak van het oude deel van de school in de Leiehoekstraat. In plaats daarvan komen er twee nieuwe klassen en een zorgklas op de eerste verdieping, beneden komen twee polyvalente lokalen. Die kunnen dan eventueel ook als turnzaal of als eetzaal dienen. In de Leiehoekstraat en in de Schoolstraat zullen we ook allerlei vernieuwingen en moderniseringen uitgevoerd worden. De werken aan onze school zullen twee tot tweeënhalf jaar duren en in verschillende fases verlopen. Zo komt onze normale werking zo min mogelijk in het gedrang en kunnen we blijven schooltje spelen, zoals ik het noem”, besluit directeur Rudy. (Jonathan Folens)