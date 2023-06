Technisch adviseur Frank Reilhof verlaat na 41 jaar VTI Brugge: “Mijn passie voor hout blijft overeind”

Over enkele weken trekt Frank Reilhof (62) de deur van zijn kantoor in de afdeling houtbewerking van het VTI (afdeling Zandstraat) definitief achter zich dicht. Hij heeft er dan een mooie beroepsloopbaan van 41 jaar als leraar en technisch adviseur in deze school opzitten.

“Na mijn studies in het VTI in Tielt, werkte ik eerst in een meubelbedrijf”, opent Frank Reilhof. “Na twee jaar werd me door de diocesaan inspecteur een job in het onderwijs aangeboden, maar ik twijfelde om de stap te zetten. Ik begon aarzelend aan de lerarenopleiding en startte uiteindelijk in 1982 als leraar in het vierde jaar houttechnieken van het VTI en het Sint-Vincentiusinstituut in Assebroek. Ik heb met heel veel goesting lesgegeven tot in 1996. Dat jaar ging de werkmeester (nu technisch adviseur, red.) met pensioen. Ik dacht er niet aan om te solliciteren voor deze job, maar mijn collega’s vonden dat ik de geknipte persoon was voor deze coördinerende functie. Dat vond de toenmalige directeur ook en uiteindelijk heb ik als technisch adviseur 27 jaar de houtafdeling geleid.”

Realisaties

Frank Reilhof is een vriendelijk en minzaam man en dat merk je aan zijn manier van omgang met de collega’s en de leerlingen. “Ik had deze job nooit zo lang kunnen volhouden zonder de steun en de medewerking van mijn collega’s. We hebben samen de voorbije jaren heel wat gerealiseerd. Zo is ons machinepark dankzij de steun van de firma Robland up-to-date en kunnen we onze leerlingen op een technisch hoogstaand niveau voorbereiden op het beroepsleven. De werkmethodes zijn de voorbije decennia immers sterk veranderd. Handvaardigheid is voor een groot deel vervangen door machinale houtbewerking en digitale sturing van de machines”, aldus Frank Reilhof.

“Ik zal mijn collega’s en de leerlingen missen”, gaat de technisch adviseur verder. “Maar ik ben vooral dankbaar voor de vele mooie jaren die ik op het VTI doorbracht. Van het beruchte zwarte gat ben ik helemaal niet bang. Ik zal nu eindelijk tijd kunnen vrijmaken om wat te sporten, boeken te lezen en uitgestelde hobby’s te beoefenen. Maar vooral mijn passie voor hout zal blijven. Geen grootse projecten meer, maar vooral helpen waar ik kan. Ik verlaat met een goed gevoel het VTI Brugge en zal ‘hout vasthouden’ voor wat de toekomst brengt. Ik zie het in elk geval helemaal zitten om aan een nieuwe fase in mijn leven te beginnen”, besluit Frank Reilhof. (PDC)