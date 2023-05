Techn-On schenkt 22 3D printers aan Sint-Maartenscholen Ieper

De vzw Techn-On die eind 2022 de werking stopte, schonk een deel van de resterende middelen aan de vzw Sint-Maartenscholen Ieper die ondertussen 22 3D printers aanschafte.

De vzw Techn-On was jaren actief als STEM-promotor in de Ieperse regio. STEM omvat een waaier aan technologische, technische, exactwetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.

“Met Techn-On promootten we het STEM-onderwijs, met een bijzondere focus op technische opleidingen en de samenwerking met de bedrijfswereld”, aldus voormalig voorzitter André Vandenbruwaene. “Maar ook het versterken van de samenwerking tussen het basis-, het secundair en het hoger onderwijs was één van de hoofddoelstellingen. Zo organiseerden we een geïntegreerde proef (GIP)-wedstrijd voor leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs. Ook het organiseren van bedrijfsbezoeken zat in het DNA van de vzw. Doorheen de jaren evolueerde het project en werd er meer gefocust op kinderen uit de lagere school. Zo waren er succesvolle tweedaagse STEM-evenementen voor leerlingen uit het zesde leerjaar, met een techniekbeurs, bedrijfsbezoeken en doe-activiteiten. Daarnaast maakte Techn-On leerkrachten en leerlingen warm voor STEM via info en opleidingen voor leerkrachten en het aanreiken van didactische bouwpakketten.”

Virtual en Augmented Reality

Met de geschonken fondsen gaat de scholengemeenschap over tot de aanschaf van 22 3D printers. “In de lessen techniek en specifieke STEM-lessen kunnen leerlingen met behulp van 3D-printing hun creatieve ideeën en specifieke ontwerpen echt tot leven laten komen. Naar de toekomst toe liggen investeringen in duurzaam materiaal binnen het XR-domein ook voor ons. Het gaat hier over toepassingen binnen Virtual en Augmented Reality, waar we leerlingen kunnen laten proeven van de nieuwste technologische toepassingen in ondersteuning van hun leerproces”, aldus Pieter Roets, directeur van het Ieperse VTI.