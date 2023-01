Techn-On helpt Techniekacademie aan nieuwe robots

De vzw Techn-On heeft een een deel van de resterende middelen geschonken aan de Techniekacademie. De Techniekacademie kon dankzij deze mooie schenking nieuwe robots aankopen waarmee kinderen in de Techniekacademie uitgedaagd worden om creatief aan de slag te gaan.

“De SPIKE Essential combineert blokprogrammeren op basis van pictogrammen en woorden met eenvoudige hardware om de STEM-concepten echt tot leven te laten komen,” aldus Nele Heytens van Techniekacademie.

De vzw Techn-On was jaren actief als STEM-promotor in de Ieperse regio en promootte het STEM-onderwijs, met een bijzondere focus op technischeopleidingen en de samenwerking met de bedrijfswereld. Maar ook het versterken van de samenwerking tussen het basis-, het secundair en het hoger onderwijs was één van de hoofddoelstellingen,” weet voorzitter André Vandenbruwaene. “Zo organiseerden we een geïntegreerde proef (GIP)-wedstrijd voor leerlingen van het laatste jaar secundair onderwijs.”

Ook het organiseren van bedrijfsbezoeken zat in het DNA van de vzw. “Doorheen de jaren evolueerde het project en werd er meer gefocust op kinderen uit de lagere school. Er waren succesvolle 2-daagse STEM-evenementen voor leerlingen uit het 6de leerjaar, met een techniekbeurs, bedrijfsbezoeken en doe-activiteiten in het VTI van Ieper.”

De Techniekacademie, een initiatief van Hogeschool VIVES, werkte voor verschillende initiatieven samen met Techn-On. “Ook de Techniekacademie prikkelt kinderen en jongeren in de vrije tijd voor STEM, via leuke en leerrijke workshops en Robot-STEM-kampen in 108 West- en Oost-Vlaamse gemeenten. Zo is er de Junior Techniekacademie voor kinderen van het 3e en 4e leerjaar en TienerTechniekacademie voor 5e en 6e leerjaar. Voor jongeren van de eerste graad secundair onderwijs is er Repair Techniekacademie, waar ze aan de slag gaan rond de kernthema’s‘ herstel, onderhoud en circulaire economie’”, weet Nele Heytens van Techniekacadamie.