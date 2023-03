TalententuinleerkrachtBart Lagae met pensioen

Leerkracht Bart Lagae (62) heeft de deuren van de Prizma Basisschool De Talententuin in Lendelede definitief achter zich dichtgetrokken. “Mijn laatste werkdag was geen echte werkdag meer maar één groot feest georganiseerd door mijn collega’s en vrienden”, zegt Bart.

Bart studeerde voor onderwijzer aan de Brusselse Normaalschool Sint-Thomas. “Na mijn studies deed ik eerst mijn legerdienst en dan zat ik enkele maanden zonder werk”, zegt Bart. “Tot ik via de toenmalige schepen Joseph Debrabandere bij Nelca aan de slag kon. Na ongeveer een jaar werd ik studiemeester aan het Sint-Jozefscollege in Kortrijk met dank aan Jozef Messely die daar les gaf. Via een oom van mij mocht ik dan uiteindelijk beginnen in de basisschool Sint-Vincentius waar er toen nog een zuster directrice was. Eerst één jaar als leerkracht van het 4de leerjaar en daarna al de volgende jaren van het 6de leerjaar. Na de zuster-directrice kende ik nog directeurs Ignace Dewulf, Peter Vandenbulcke en nu al een achttal jaar Marie Maertens.”

Kasper

Bart is de man van Dorine Claerbout die als nachtverplegende werkt in de Sint-Jozefskliniek in Izegem. “We hebben 3 kinderen. Kasper was de oudste en overleed op 9 maart 2020. Hij was pas 32 jaar en een goede triatleet. Een enorme klap voor ons gezin. In die periode kregen we enorm veel steun van zijn vrienden uit de triatlonwereld én van directeur Marie Maertens en mijn collega’s. Nog altijd trouwens. Onze zoon Korneel is 33 en de partner van Joke Kellens en ons dochter Elodie (30) is de partner van Bart Hoornaert, de kok van Gastrobar Vonk in Kachtem. Onze kleinkinderen zijn Georges en Bas.”

Bart heeft goede herinneringen aan de samenwerking met zijn collega’s in het 6de leerjaar. “Eerst met Anaïs en sinds 2000 met Caroline. Uiteraard was er door de jaren heen een enorme evolutie in de school. Onder andere toen de computer de intrede deed waarmee ik toen met vallen en opstaan leerde werken. Nu is er een ICT-team en hebben alle leerlingen een laptop. Vroeger kregen de leerlingen een puntenrapport, nu moet je als leerkracht een rapport met allerlei bewoordingen uitleggen. En zo waren er nog tal van veranderingen, ook qua leerplannen.”

Bart en zijn collega’s moesten het voorbije jaar tijdens de bouwwerken les ‘op verplaatsing’ geven. “In het DOC, dan naar de leraarszaal in school en vervolgens terug naar het DOC. Voor mij hadden die gedwongen verhuizingen ook een positieve kant omdat ik vooral in de vakantie de grote opkuis van de klas kon doen. Toen ik recent met de leerlingen weer in de nieuwbouw mocht, was die opkuis gedaan en kon ik alles netjes achterlaten aan mijn collega’s.”

Rauw ei

Op de laatste ‘werkdag’ van Bart hadden school en vrienden heel wat georganiseerd. “Na een ontbijt bij mij thuis in de Marelputstraat in Izegem voerden vrienden van mij me met een oldtimer tot aan De Globus Bazar in Lendelede waar de leerlingen me met hun fiets opwachtten. Vandaar ging het naar de school waar kleuters en andere leerlingen present stonden. Daar kreeg ik 5 opdrachten die ik diezelfde dag nog moest uitvoeren. Slaagde ik in een opdracht niet, dan moest ik een rauw ei opeten. De 5 opdrachten waren: een liedje zingen en erbij dansen in het woonzorgcentrum, een kompastocht afleggen, een wandeling met een hond maken (ik heb een grote angst voor honden), een sprookje voorlezen in de Middenschool en een nestkastje timmeren. Tussendoor was er een tussenstop bij Sofie (haar dochter Nevine zat bij mij in de klas) in café De Kluisberg waar de werkgroep voor een frietkot had gezorgd. En dan deden we met de collega’s nog een rondrit met een bierkar en stopten we even aan de woning van Frank Segaert.”

“In de school was er nog een receptie in de leraarszaal. Als afscheidscadeau kreeg ik een oude valies met allerlei geschenkjes in. De week erop gaf ik zelf een feest voor 140 man in zaal De Regenboog met onder andere een leuk optreden van de ‘Blik Doozeband’.

Stacaravan

Bart heeft geen schrik voor het zogenaamde zwarte gat. “Ik blijf regelmatig contact houden met de school en steek, als ze dat vragen, graag een handje toe bij activiteiten. Mijn vrouw en ik kochten onlangs een stacaravan in Koksijde en ook daar zullen we wel regelmatig naartoe gaan. Ik fiets iedere zaterdag en zondag met de Kluisbergspurters en de Lezy-vrienden, ik zal ritjes doen met de gravel- en mountainbike, blijf supporteren voor KV Kortrijk en ga met mijn vrouw en onze oldtimer wel eens naar een treffen. En dan zijn er uiteraard onze dochter en zoon én de kleinkinderen waar ik heel wat tijd aan zal spenderen. Tijd om me te vervelen zal er niet zijn.” (IB)