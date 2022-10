Taalpunt ondersteunt leesonderwijs

De laatste maanden verschijnen regelmatig onheilspellende berichten over het niveau van het leesonderwijs in Vlaanderen. Kinderen lezen onvoldoende en begrijpen ook niet altijd wat ze lezen.

Het team van basisschool De Touwladder in Assebroek is zich bewust van deze problematiek en engageerde zich twee jaar geleden om mee te werken aan het project ‘lezen op school’. Ze werkten hiervoor samen met hogeschool VIVES en de Brugse bibliotheek.

Interactief lezen

“De bedoeling van het project was om ons taal- en leesbeleid op school te versterken”, vertelt directeur Els De Meyer. “We hebben de voorbije jaren sterk ingezet op interactief lezen vanaf de eerste kleuterklas. We bieden de kinderen tal van kansen om aan hun taal- en leeservaring en hun leesmotivatie te versterken door in elke klas een waaier aan leuke leesboeken aan te bieden. We introduceerrden kwartierlezen in de lagere school en we bieden zelfs op de speelplaats boeken aan”, zegt Els.

“Naast dit alles hebben we ook gemerkt dat er op onze school nood was aan boeken voor anderstalige leerlingen en kinderen met leesproblemen. Die groep mogen we niet vergeten”, gaat de directeur verder. “We brachten met het kernteam een bezoek aan het Taalpunt in De Biekorf en het idee groeide om dit ook op onze school op te starten.”

Gevarieerd aanbod

In het Taalpunt van De Touwladder, dat op vrijdag 14 oktober officieel geopend werd, kunnen de kinderen beeldwoordenboeken, informatieve boeken, leesboeken, oefenboeken, poëzie, prentenboeken en taalspelletjes vinden.

“Dit is nog maar een aanzet, want we willen ons Taalpunt in de toekomst verder uitbreiden en verrijken met nieuwe boeken en spelletjes”, besluit directeur De Meyer. (PDC)