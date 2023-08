’t Saam campus Cardijn start schooljaar met nieuw aanbod en korps

Het nieuwe schooljaar start in ’t Saam campus Cardijn in Diksmuide met een pak nieuwe richtingen, maar ook met maar liefst 18 nieuwe leerkrachten. “Er zijn vorig schooljaar twee leerkrachten met pensioen gegaan en een aantal leerkrachten heeft de kans gekregen in een school dichter bij huis te gaan lesgeven”, duidt directeur Bart Laleman.

“Omdat we tijdig de vacatures konden openstellen, hebben we gelukkig voor alle vrijgekomen plaatsen een nieuwe leerkracht kunnen vinden”, zegt de directeur nog. Nieuwe leerkrachten en personeelsleden zijn er voor de BIT-werking (Begeleid Individueel Traject) en ondersteuning en voor de vakken Frans, wiskunde, godsdienst, maatschappij en welzijn, wetenschappen, sociologie en psychologie, Engels en Duits, economie en mesa (mens en samenleving), economie en organisatie, energietechnieken en sanitaire en verwarmingsinstallaties, elektromechanische technieken, lassen constructie en Nederlands. Het totaalaantal leerkrachten bij ’t Saam Cardijn komt op 200.

Meer richtingen

Nieuwe studierichtingen dit schooljaar worden in het vijfde jaar onder andere moderne talen, biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen, biotechnologische en chemische technieken, gezondheidszorg, opvoeding en begeleiding, informatica en communicatiewetenschappen, assistentie in wonen, zorg en welzijn (duaal) en sanitaire en verwarmingsinstallaties.

Werkplekleren

“Via een sterke samenwerking met bedrijven en instellingen verplaatsen we het leren van de klasvloer naar de werkplek. Werkplekleren is een dynamische, effectieve vorm van leren die de leerling nieuwe kennis en vaardigheden laat opdoen”, besluit de directeur. (ACK)