’t Saam campus Aloysius vormt computerlokaal om tot bibliotheek

Nu alle leerlingen van ’t Saam campus Aloysius over een laptop beschikken werd het computerlokaal overbodig.

“Deze zomer hebben we het lokaal leeggemaakt en een nieuwe bestemming voor dit lokaal gezocht”, vertelt directeur Isabel De Keyser. “Dan kwam het voorstel van de leerkrachten: waarom de bibliotheek niet naar hier verhuizen? Het is zo dat het geen nieuwe bibliotheek is, we hadden er een maar die zat in een lokaal helemaal boven, terwijl dit lokaal gelijkvloers ligt bij de speelplaats en met een deur naar de speelplaats, ideaal dus voor de leerlingen die over de middag even willen binnenkomen.”

Het lokaal werd opgefrist, gezellig gemaakt en alles werd van boven naar beneden gehaald. “Laten we wel duidelijk zijn. Wij zijn absoluut niet tegen digitalisering, integendeel, maar we merken dat de leerlingen minder lezen en daardoor ook de leesvaardigheid en het leesplezier dalen. Daarom willen we de bibliotheek meer toegankelijk maken zodat iedereen de mogelijkheid heeft om op een makkelijke manier boeken te ontlenen. Een aantal leerkrachten offert hun eigen vrije tijd op om over de middag de bibliotheek open te houden en alle administratie bij te houden”, geeft directeur De Keyser nog mee.

“Zo kunnen we iedereen de mogelijkheid bieden om niet alleen op een gemakkelijke maar ook gratis manier de boeken te ontlenen. Iedere middag is de bibliotheek open voor alle leerlingen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld boeken die voor de lessen Nederlands moeten gelezen worden gemakkelijk hier komen lenen of lezen. Een ander doel is ook de leerlingen weg te houden van het scherm want in de bibliotheek kunnen ook gezelschapspelletjes gespeeld worden. Dat zorgt dan weer voor meer sociaal contact. Wie het echt wel rustiger aan wil doen kan op het gemak in de zetels een boekje of strip komen lezen.”

De bibliotheek telt nu al 200 boeken, 150 strips en een 30-tal spelletjes en een klein aantal Franse en Engelse boeken. “Het is de bedoeling van dit jaar nog verder in deze bibliotheek te investeren, we willen het aanbod uitbreiden in samenspraak met de leerkrachten Nederlands en ook nog het aanbod aan spelletjes verder uitbreiden. We hebben al een 100-tal strips aangekocht, vaak tweedehands, maar blijven verder uitbreiden maar we doen graag een oproep naar mensen die thuis nog recente jeugdliteratuur, strips of spelletjes hebben die ze willen wegdoen , neem aub, eerst contact op met onze school. Wij kunnen er onze leerlingen blij mee maken”, aldus directeur Isabel De Keyser. Boeken teveel? Neem contact via info@tsaam.be.