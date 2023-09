‘t Nieuwland neemt vanaf volgend schooljaar een volledig nieuwe start

Basisschool ‘t Nieuwland in Tielt, dat met Beukenhove, Sint-Michiel en het Heilig Hart voorlopig nog steeds drie afdelingen telt, wordt vanaf september 2024 één school. Directe aanleiding is de nakende verhuis van de kinderen van het Heilig Hart, al brengt die verhuis een grondige herstructurering en een compleet nieuwe start met zich mee voor ‘t Nieuwland. Inclusief een nieuw directieteam, nieuwe klasjes en een nieuwe gezamenlijke speelplaats. “Verandering is vaak moeilijk, maar tegelijk biedt verandering ook nieuwe kansen.”

In maart maakte scholengroep Poelberg-Ommeland bekend dat BLO-school De Vlinder, die al jaren met acuut plaatsgebrek kampt, uitbreidt naar de gebouwen van de Heilig Hartschool. Dat betekent dat de 120 kinderen van die laatste school straks moeten verhuizen naar de campussen van Beukenhove en Sint-Michiel, die naast elkaar liggen in de Ontvangersstraat. En daar hangen intern enkele flinke verhuisbewegingen aan vast. Zo krijgen de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar vanaf oktober nieuwe klassen, waarna de oudste kleuters en de kinderen van het eerste en het tweede leerjaar tegen de paasvakantie verhuizen naar het vrijgekomen A-blok. De jongste kleuters komen dan weer allemaal in Beukenhove terecht en uiteindelijk zullen alle kinderen van het Heilig Hart tegen eind juli kunnen verhuizen naar de Ontvangersstraat, waar dan de facto een nieuwe school met ruim 400 leerlingen ontstaat.

Nieuw directieteam

“We beseffen dat dit zowel bij leerkrachten als bij ouders sterke emoties oproept en daar hebben we alle begrip voor”, zegt directeur Patrick Van Nieuwenhuyse (61). “Anderzijds denk ik te kunnen stellen dat iedereen heel snel de knop omgedraaid heeft. Veranderingen zijn vaak moeilijk, maar tegelijk biedt verandering ook nieuwe kansen. Allemaal samen kijken we nu vooruit naar de toekomst en daar ben ik erg blij om. Het einde van mijn loopbaan nadert, maar ik blijf nog anderhalf jaar aan boord en zal als administratief directeur binnen Poelberg-Ommeland de herstructurering van ‘t Nieuwland opvolgen. Al sta ik er niet alleen voor. Sterker nog, mijn opvolging is nu al verzekerd.”

Die opvolgers zijn Nico Van Poucke (52) en Philine Verbrugghe (33). Zij werden eind vorig schooljaar aangesteld als halftijds pedagogisch directeur en zorgcoördinator. Philine is kleuterleidster en zal de kleuters en het eerste leerjaar voor haar rekening nemen, terwijl Nico het lager onder de vleugels krijgt. “We kiezen bewust voor een opsplitsing, zodat we onze expertise het best kunnen aanwenden”, klinkt het. “We kennen de kinderen en de ouders, we weten wat er leeft en dankzij onze aparte ervaringen binnen het lager en het kleuter hebben we een heel brede blik, waarbij de som groter is dan de delen. Samen gaan we voor een eigentijdse basisschool, met de slogan ‘Samen Sterk naar morgen’. Even werd nagedacht over een nieuwe naam voor de school, maar uiteindelijk werd besloten om voorlopig ‘t Nieuwland te behouden. Per slot van rekening is ‘t Nieuwland een sterke naam in Tielt.”

Nieuwe speelplaats

Bij de herstructurering laat de school zich begeleiden door de Arteveldehogeschool, terwijl ook ouders en leerkrachten via werkgroepen stap voor stap betrokken zullen worden bij de veranderingen. Ook de kinderen zullen meegenomen worden in het traject. Dat traject omvat renovatie- en schilderwerken, met in eerste instantie vier nieuwe klassen op de bovenverdieping van de school, maar dé blikvanger wordt een volledig nieuwe speelplaats. “We gaan voor ontharding en willen een groene leer-en leefomgeving creëren met natuurlijke speelelementen zoals speelheuvels en tunnels”, zegt Philine. “Zeker ook voor de kleutertjes wordt dat een meerwaarde.”

Stap voor stap

“Nu al ligt onze school in de groene long van Tielt en die troef willen we met onze speelplaats nog sterker in de verf zetten”, gaat Patrick verder. “We werken samen met landschapsbureau Studio Basta en vzw Bles en het voorontwerp is ondertussen klaar. Op 18 september dienen we ons eerste subsidiedossier in en eind deze maand brengen we samen met de leerkrachten een bezoek aan een school met een gelijkaardig speelplaatsproject. Daarna gaan we in de loop van het schooljaar stap voor stap de verhuisbewegingen voorbereiden en uitvoeren. Om dan op 1 september vol vertrouwen te starten op een ééngemaakte campus.” (SV)