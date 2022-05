‘t Klavertje in Staden is nu Methodeschool Blink en komt als eerste met Daltononderwijs

Basisschool van het gemeenschapsonderwijs ’t Klavertje kiest voor een andere naam – Methodeschool Blink – terwijl er ook een nieuw onderwijsmodel wordt ingevoerd. Blink is daarbij de enige school in West-Vlaanderen die zich baseert op Daltononderwijs. Tegen 1 september moet er op de campus aan de Diksmuidestraat ook een nieuwbouw klaar zijn.

“Met deze vernieuwing biedt onze school een antwoord op de gewijzigde onderwijsbehoeften”, vertelt directeur Lysbeth Snauwaert. “Die zijn immers niet meer te vergelijken met de noden van 10 of 20 jaar geleden. De huidige onderwijsbehoeften vragen een andere aanpak, kennis en vaardigheden van de leerlingen die mee moeten evolueren met de maatschappij. Met die doelstellingen in het achterhoofd en rekening houdend met het strategische plan van het Gemeenschapsonderwijs werd een nieuwe pedagogische visie uitgetekend. We vertrokken daarbij vanuit het pedagogisch project van het GO! waarin ‘Samen leren samenleven’ centraal staat.”

Eigen accenten

“We willen kinderen laten opgroeien als individuen binnen een warme en verdraagzame omgeving , waar onderlinge verschillen gezien worden als een echte meerwaarde, waar leerlingen initiatief en verantwoordelijkheid durven nemen en waar ‘samen’ meer is dan een vijfletterwoord. We kwamen uit op een visie die gebaseerd is op het Daltononderwijs. De kernwaarden daar zijn keuzevrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerking, zelfstandigheid, efficiëntie en reflectie. Die principes werden aangevuld met een aantal eigen accenten vanuit het team, namelijk oog hebben voor ieder individu, participatie van leerlingen en ouders, inzetten op innovatief onderwijs en aandacht schenken aan de diversiteit binnen de leerlingenpopulatie.”

We stappen af van traditionele klassen en organiseren ons in leef- en leergemeenschappen

“We stappen ook af van de traditionele klassen”, gaat de directeur verder. “We organiseren ons in drie leef- en leergemeenschappen waar de sociale ontwikkeling van elke leerling centraal staat. Zo worden peuters en kleuters samengebracht in één klas waar veiligheid en geborgenheid centraal staan en waar ze gestimuleerd worden om de wereld rondom zich te ontdekken. De tweede leef- en leergemeenschap is er voor leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar. Bij hen ligt de focus op het bieden van een duidelijke instructie, het automatiseren van nieuwe leerstof en het ontdekken van talenten. De derde gemeenschap is die van de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Zij worden stelselmatig voorbereid op de overstap naar secundair onderwijs. Voor de leergebieden wiskunde en Nederlands zal worden gewerkt in klas doorbrekende niveaugroepen waar iedere leerling een passend leeraanbod krijgt”.

Nieuwbouw op komst

Ook op het gebied van infrastructuur zijn er in Methodeschool Blink veranderingen op til. “Na het bouwverlof wordt gestart met het optrekken van een flexibele nieuwbouw”, weet de directeur. “Het streefdoel is om die op 1 september klaar te hebben. De nieuwbouw zal bestaan uit lokalen voor de drie leef- en leergemeenschappen. Verder zal de bouw ook een wereldklas, een bewegingsruimte, een informatiecentrum en sanitair herbergen. Het huidige kleutergebouw willen we op korte termijn renoveren. Het is de bedoeling om er onder andere de refter en de administratie in onder te brengen. Het gebouw waar de lagere afdeling huist wordt volgend jaar tijdens de Paasvakantie gesloopt”. Methodeschool Blink telt nu 58 leerlingen. “We hopen met de nieuw ingeslagen weg te groeien”, aldus Lysbeth Snauwaert.

Op vrijdag 10 juni kan iedereen tussen 15.30 en 18 uur kennismaken met Methodeschool Blink.