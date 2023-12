’t Augustijntje en VTI werken samen aan groenere school

Sinds vorig schooljaar maakte kleuterschool ’t Augustijntje plannen voor de ruime schooltuin die dit schooljaar een echte metamorfose zal ondergaan. Daarvoor wordt samengewerkt met de leerlingen van het VTI.

“In juni kregen we een extra duwtje in de rug door de schenking van een mini-bos door Cera”, vertelt Trui Demasure, directeur van kleuterschool ’t Augustijntje. “Het doel is om als school de natuur een handje toe te steken en te helpen aan het vergroten van de biodiversiteit. Dit past dan weer volledig in onze eigen plannen van de schooltuin.”

In een eerste fase staken leerlingen van het VTI een handje toe door de aanplant van een mini-bos te realiseren. “We hebben al jaren een goed contact met onze overburen”, vervolgt Trui. “En waar het nodig is, kunnen we een beroep doen op elkaar. Zes jaar geleden maakten de leerlingen van de afdeling hout een speelhuisje voor onze speelweide.”

Project schooltuin

“De leerlingen van de afdeling 1BSTa van het VTI kwamen tijdens hun vak ‘natuur en ruimte’ meehelpen om het bosgoed te planten.

“Het is goed om jongeren en kleuters te laten samenwerken. Zowel bij de leerlingen als bij de kleuters wordt aangepaste educatie gegeven over het belang van biodiversiteit. Zo vergroot het draagvlak om te zorgen voor de natuur. Alle beetjes helpen om de toekomst van onze kinderen en jongeren beter te maken”, aldus Marieke Robaeys, mama van een van de kleuters en leerlingenbegeleider in het VTI.

Samen zorgen voor een biodiverse buurt is dus meewerken aan een warme en zorgzame buurt voor iedereen. Momenteel is dus een groter project gestart voor de schooltuin. “In de loop van het schooljaar krijgt onze tuin een ware metamorfose. Op de planning staan een speelgracht, speelheuvel en een grote plantdag. Als ons project af is, kunnen de kleuters volop ontdekken, spelen en leren in onze biodiverse omgeving waar outdoor education en natuur hand in hand gaan. Met dit project doen we onze schoolvisie alle eer aan”, besluit directeur Trui Demasure. (EG)