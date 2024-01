Syntra West lanceert drie voltijdse dagopleidingen in februari

Syntra West biedt vanaf februari drie boeiende voltijdse dagopleidingen aan. Die vinden plaats in Oostende en Kortrijk.

Een unieke kans voor schoolverlaters of bij heroriëntering om in het begin van het nieuwe jaar nog een nieuwe studiekeuze te maken en op korte termijn een opleidingsdiploma te behalen zonder voorkennis.

De voltijdse dagopleiding tot vastgoedbediende begint 19 februari op campus Oostende. Deze intensieve opleiding van 3 maanden, inclusief observatiestage, biedt de ideale springplank naar een boeiende carrière. Wist je dat je als medewerker van een syndicus een knelpuntberoep invult? Werk gegarandeerd dus.

Eerder interesse in schoonheidszorg? Dan heb je volgende mooie keuze. Zo kan je een carrière als allround nagelstylist opstarten met een voltijdse dagopleiding van een half jaar, start voorzien op 5 februari in Kortrijk. In slechts zes maanden leer je de kunst van nagelstyling en ben je klaar om de beautywereld te betreden.

Heb je een zwak voor make-up en visagie dan is de opleiding tot grimeur wellicht een kanshebber. Deze start op 5 februari in Kortrijk. Tijdens de zes maanden durende opleiding zie je alle facetten van grimeren, waaronder halloween-, film-, tv-, theater- en kindergrime, evenals face- en bodypainting.

Syntra West biedt met deze extra voorjaarsstart een unieke kans om je droom om te zetten in een bloeiende carrière. Het behoud van het studentenstatuut én groeipakket draagt ertoe bij om zonder zorgen de opleiding te voltooien.

Geïnteresseerden kunnen nu nog inschrijven en hun carrière een vliegende start geven. Voor meer informatie en inschrijvingen neem je contact op met Syntra West via info@syntrawest.be | www.syntrawest.be .