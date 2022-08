Summer Academy voor leerkrachten in Kortrijk: “Kloof tussen lesgeven op papier en digitaal lesgeven verder verkleinen”

Leermiddelenmaker Van In organiseerde een Zomeracademie voor leerkrachten. Zo’n vijftig leerkrachten secundair onderwijs volgden een korte opleiding over hoe het digitale nog meer/beter kan gebruikt worden in hun lessen.

Van In is de grootste uitgeverij van schoolboeken en is met Bingel en diddit ook de grootste digitale speler op het vlak van leerplatformen voor het onderwijs. Deze Summer Academy 2022 bestond uit drie delen. “We tonen hoe het onlineleerplatform diddit werkt, hoe je op een eenvoudige manier je account als leerkracht instelt, dit van de leerlingen en de school en alle accounts met elkaar kan verbinden. Ook hoe je een methode kan toevoegen”, duidt Stijn Cappaert, marketing manager secundair onderwijs van Van In.

Diddit kreeg deze zomer een meer hedendaagse look. “We stellen in de tweede sessie het vernieuwde methode-overzicht voor. We tonen hoe men vlot navigeert door het lesmateriaal en hoe de leerkracht zelf eigen lesmateriaal of aantekeningen kan toevoegen. Onze experten tonen stap voor stap alle mogelijkheden van het bordboek voor de leerkracht en e-book voor de leerling en hoe je ze optimaal inzet tijdens de les en oplossingen kan delen met de leerlingen.”

“De optimale mix van digitaal leren en lesgeven”

De derde sessie bestaat uit oefeningen, opdrachten en evalueren. “In deze workshop wordt ingezoomd op de mogelijkheden die diddit biedt om leerstof te verwerken. Er wordt getoond hoe je door middel van gepersonaliseerde leerpaden een opdracht klaarzet voor een individuele leerling, een selectie leerlingen of een hele klasgroep. We lichten de verschillende mogelijkheden binnen een leerpad toe. Je leert ook hoe je de resultaten van opdrachten kunt bekijken zodat je leerlingen op de voet kunt volgen en opdrachten en leerpaden nog gerichter kunt inzetten. De leerkracht leert ook hoe je een digitale toets maakt, de resultaten ervan bekijkt en hoe je die exporteert naar Skore van Smartschoo”, aldus Stijn.

“De leerkrachten leren de finesses en de legio mogelijkheden kennen van diddit. Het is aan de leerkracht om zelf te kiezen wat ze willen gebruiken en wat ze er mee doen. De bedoeling is een platform maken waar er uitwisseling is tussen leerkrachten en leerlingen: de optimale mix van digitaal leren en lesgeven.”

Volgend jaar komt er een nieuw plan voor de eindtermen. “De huidige zijn nu nog twee jaar geldig. Het zal een grote verandering inhouden”, zegt directeur communicatie Elsie Van Linthout. “We gaan de leerkrachten nog beter ondersteunen bij het lesgeven en de tools geven om de leerlingen optimaal te ondersteunen. Kort samengevat: we gaan de kloof tussen lesgeven op papier en digitaal lesgeven verder verkleinen.”