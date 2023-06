Studeren in groep kan ook dit jaar in stille ruimtes

Na een overweldigend succes van de voorgaande jaren, voorziet het stadsbestuur opnieuw stille studeerruimtes tijdens de blok- en examenperiodes. Studenten kunnen op twee verschillende locaties terecht.Tot 30 juni opent de bibliotheek tijdens de openingsuren de bibbox. De studerende jeugd kan er op weekdagen terecht van 9 tot 19 uur en op zaterdag van 13 tot 16 uur. Een plekje reserveren via Bookaplace is verplicht. Hippologgia biedt enkel op weekdagen stille studeerruimtes aan. Tot en met 30 juni kunnen studenten er terecht van 8 tot 20.30 uur. Ook hier is een plekje reserveren via Bookaplace verplicht.

Op beide plaatsen kan telkens maar een week op voorhand worden gereserveerd. Op die manier wordt voorkomen dat te ver op voorhand wordt geboekt zonder langs te komen. (PPW)

Info: www.waregem.be, 056 62 12 11 en info@waregem.be