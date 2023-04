Studentes bieden duurzaam alternatief voor cadeaupapier

Michèle Vanwynsberghe en Justine Huysentruyt, beiden uit Kachtem en Ruth Hanne uit Gits richtten samen met twee mede kmo-studentes Rewrap op, een onderneming die een duurzaam alternatief biedt voor cadeaupapier.

De vijf kmo-studentes die bijna afgestudeerd zijn aan de Artevelde-hogeschool in Gent richtten Rewrap op in het kader van hun eindwerk, een bachelorproef. “Rewrap focust op het aanbieden van een alternatief voor cadeaupapier, namelijk een ‘cadeaustof’ verwerkt uit reststoffen van confectiebedrijven”, duidt Michèle Vanwynsberghe uit Kachtem. Ze is de dochter van Rik en Zaîa Leenknecht uit de Mezegemstraat.

“Via onze producten zijn we in staat om op twee manieren meer duurzaamheid te creëren. Ten eerste lossen we het probleem van het onnodig weggooien van papier op, en ten tweede zorgen we ervoor dat stoffen die nog in perfecte staat zijn niet onnodig op de vuilnisbelt belanden. We blazen dus een afvalproduct nieuw leven in! Ons eerste verkooppunten zijn ‘Bokaal in Tielt’ en ‘Zuskus in Deinze.”

De studentes lanceerden ook een website voor hun onderneming, www.rewrapofficial.wixsite.com/rewrap. Rewrap is ook te volgen op Instagram: www.instagram.com/rewrapofficial. (GuidoA.)