Studenten zorgen voor primeur op kazernesite in Sijsele: Eerste elliptigo-kampioenschap

Vier studenten Sport en Bewegen aan de Howest organiseren op 10 april op de kazernesite in Sijsele het Open Benelux Kampioenschap Elliptigo. De vooral in Amerika en ook in Nederland populaire sport wordt gezien als combinatie tussen hardlopen en (rechtopstaand) fietsen.

Elliptigo: als je er nog nooit van gehoord hebt, wees niet ongerust. We moesten het zelf ook even opzoeken. Het wordt ook wel omschreven als fietsen zonder zadel, een voortbewegende hometrainer of joggen met wielen en een stuur. Aan de bekendheid ervan kan dus nog gewerkt worden en dat is nu net wat Robbe Rosseel, Jasper Verbeke, Matthias Marchand en Sander Van den Winckel zullen doen. Het viertal, allen student Sport en Bewegen aan Howest in Brugge, organiseert namelijk op 10 april het Open Benelux Kampioenschap Elleptigo op de kazernesite in Sijsele. “Het organiseren van een sportief evenement is een van de opdrachten binnen onze opleiding Sport en Bewegen”, zegt de Brugse student Robbe Rosseel. “We wisten eerst niet goed rond welke sport we zouden werken; het is ook wel interessant om eens iets nieuws te doen natuurlijk. Tot ter sprake kwam dat de stiefpapa van Sander Van den Winckel het wereldrecord Elliptigo-rijden op zijn naam had staan, namelijk 560 kilometer in 24 uur. Toen zijn we ons verder gaan informeren over die sport want geen van ons had er ervaring mee. We ontdekten ook dat er in Nederland al kampioenschappen voor georganiseerd worden en dat bracht ons op het idee om meteen het kampioenschap voor heel de Benelux op het getouw te zetten.”

Testritje mogelijk

Met Sijselenaar Jasper Verbeke in het team, waarvan de vader bovendien werkt voor de groendienst van Stad Damme, kwam de kazernesite al vlug in het dossier als locatie. Op het immense terrein is alvast plaats genoeg. “We voorzien drie evenementen: het kampioenschap zelf over een afstand van 40 kilometer in rondes op de kazernesite zelf, een ‘social ride’ voor iedereen met een ongeveer even lang parcours maar dan wel buiten de kazerne – doorheen Damme – en ten slotte een initiatie op het terrein waarbij geïnteresseerden onder begeleiding eens een testritje kunnen doen”, gaat Robbe verder. “Een aantal praktische zaken moeten we nog verder uitwerken maar we starten sowieso om 11 uur en voorzien ook een bar, een foodtruck en de nodige animatie.”