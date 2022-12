Studenten Vives Roeselare creëren innovatieve cakemix voor notenliefhebbers

6 studenten agro- en biotechnologie van VIVES in Roeselare brengen een cakemix op de markt op basis van een reststroom bij de productie van olie uit noten. Ze ontwikkelden dit binnen hun Vlajo Small Business Project en bieden het nu aan voor 6,95 euro.

Lien Pelgrims (Temse), Nadia Wyffels (Veurne), Camille Valcke (Hooglede), Daimen Demeester (Knokke-Heist), Jens Van Caenegem (Erps-Kwerps) en Jeroen Taverne (Oostduinkerke) brengen dit najaar hun innovatieve product op de markt: een cakemix op basis van notenperskoek. Deze perskoek is afkomstig van het industriële proces waarbij olie uit noten wordt geperst. Jens: “De droge stof die overblijft is de zogenaamde notenperskoek. Tot op heden werd de perskoek enkel in de veevoedersector gebruikt, en nu dus ook voor humane voeding.”

De cakemix

De cakemix omvat enkel droge stoffen zoals notenperskoek, suiker en bakpoeder. Hierbij dient de consument enkel nog boter en eieren toe te voegen, te mengen en dan is het beslag klaar voor de oven. Zeer eenvoudig en snel dus. “Hét ideale cadeau voor de feestdagen of om eens gezellig met kinderen te bakken in donkere dagen”, aldus Lien Pelgrims.

Zero waste

Met het oog op zero waste is het product zeer duurzaam. Niet enkel door het opwaarderen van een reststroom die normaal wordt weggegooid of gegeven aan dieren, maar ook door te werken met herbruikbare verpakkingen. De mix is verpakt in makkelijk te reinigen bokalen.