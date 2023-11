Studenten Vives Roeselare brouwen aardappelbier

Louise Ruysschaert, Florian Vandenbussche, Jana Vanluchene, Hanne Van Gheluwe en Manuela Landerwyn, vijf studenten agro- en biotechnologie van Vives Roeselare, lanceren via hun studentenproject een aardappelbier onder de naam Patatje om aardappelverspilling tegen te gaan. Het bier werd gebrouwen bij Fort Lapin in Brugge.

“De aardappelen vervangen een deel van de mout. In mout zit zetmeel, wat nodig is voor de productie van bier. Ook in aardappelen zit zetmeel”, legt Florian uit.

Het aardappelbier Patatje kan besteld worden op https://patatjebier.wixsite.com/patatje. Geïnteresseerden kunnen Patatje proeven op Dag van de Wetenschap in Vives Roeselare op 26 november. (RV)