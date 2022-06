Studenten vieren einde van examens in chillzone op Polenplein

Donderdagmiddag vierden heel wat Roeselaarse studenten het einde van hun examens. Voor wie tijdens het feestgedruis wat wou verpozen, richtte de stad een chillzone op het Polenplein in. “Het is belangrijk dat jongeren zorg dragen voor elkaar, zodat feestvieren hun welzijn en gezondheid niet in het gedrang brengt”, aldus schepen Michèle Hostekint (Vooruit).

Traditiegetrouw trekken na het einde van de examens heel wat jongeren naar het Roeselaarse stadscentrum om er in een van de cafés of op een terras te genieten van een drankje. In het kader van die festiviteiten lanceerde de stad de campagne Hou je maten in de gaten waarbij men jongeren oproept om zorgt te dragen voor elkaar tijdens evenementen en feesten.

“Soms wordt er wel eens wat teveel gedronken, maar dan is het belangrijk dat die jongeren niet alleen vallen en er iemand is die zich over hen ontfermt”, aldus schepen voor gezondheid Michèle Hostekint. De stad richtte donderdag voor het eerst een chillzone in waar jongeren even de drukte konden ontvluchten. Even rusten in een van de strandstoelen of de uitdaging aangaan om op een rodeo-surfplank te gaan staan. “Op die manier kunnen jongeren even stoom aflaten terwijl ze genieten van een stukje watermeloen.”

Op het Polenplein kon men donderdagmiddag ook een parcours afhaspelen met een promillebril. Die activiteit werkt sensibiliserend en toont aan hoe moeilijk alledaagse dingen wel zijn met een glaasje op. “Het is de bedoeling dat we in de toekomst ook een vervolg geven aan deze initiatieven”, aldus de schepen.