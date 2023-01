Studenten van VIVES en Howest werken samen met Filipijnse studenten rond duurzame landbouw, klimaatverandering en innovatief ondernemerschap

Zaterdag vertrokken 24 studenten van VIVES en Howest naar Pili om samen met 24 Filipijnse studenten te werken rond duurzame landbouw, ondernemerschap en klimaatverandering. Na een coronapauze is er dit jaar voor de derde keer een samenwerking tussen VIVES, Howest en vier Filipijnse universiteiten. De studenten verblijven er tot 10 februari in de campus van Central Bicol State University.

“Het is een initiatief in het kader van het Synergieprogramma van de provincie West-Vlaanderen, een multi-stakeholder netwerk dat een dertigtal partners samenbrengt uit de academische wereld, de lokale overheid, ngo’s, coöperaties en people organisations, zowel in de Filipijnen als in West-Vlaanderen”, licht Pieter Santens toe, medewerker bij de provincie West-Vlaanderen.

Innovatieve oplossingen

De studenten gaan aan de slag met de lokale uitdagingen waarmee de partners van het Synergieprogramma in de Filipijnen worden geconfronteerd. De focus ligt op onder andere voedselverspilling, agripreneurship en de lokale afvalproblematiek. Ze verdiepen zich in de vooropgestelde cases via veldbezoeken en interviews, waarna ze in interdisciplinaire en interculturele teams werken aan innovatieve oplossingen. Het project wordt afgerond met een presentatie van de resultaten voor een internationale jury, bestaande uit de Synergie-partners, een delegatie van de provincie West-Vlaanderen, de Belgische ambassadeur en de deelnemende partneruniversiteiten.

Gelijkaardig project

VIVES-medewerker Lies Verstraete coördineert mee deze SIP (Short Intensive Program). “Tijdens deze veertiendaagse staan ook nog enkele andere activiteiten op het programma zoals een bezoek aan enkele historische plaatsen waaronder Manila en Naga, het planten van mangroves en het schoonmaken van een stukje kust in Camarines Sur.”

Volgend academiejaar verwelkomt VIVES de Filipijnse studenten in West-Vlaanderen om een gelijkaardig project te ondernemen samen met de West-Vlaamse Synergiepartners.