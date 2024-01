Studenten van Hogeschool Vives lanceren leiband met kleurcode

Honden ervaren vaak stress als ze zich in situaties bevinden die ze als onveilig ervaren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een hond nerveus en onbetrouwbaar is in het bijzijn van vreemde mensen, terwijl het dier er eigenlijk echt aaibaar uitziet. Om daaraan tegemoet te komen, ontwikkelde Mauro Vanquaethem uit Tielt met vier medestudenten van Vives Roeselare Moodleash: een leiband met een kleurencode, zodat het gedrag van de hond duidelijk wordt voor anderen. Mauro Vanquaethem, Sanne Dekker, Tommy Duflouck, Elise Van Collie en Niels Legein hebben allemaal een passie voor dieren. Via hun opleidingen dierenzorg, voedingstechnologie en groenmanagement leerden ze de laatste jaren heel wat bij over dieren.

Kleuren

Om het gedrag dat honden mogelijk stellen naar onbekenden duidelijk te maken, ontwikkelden ze een leiband met kleurcode. Sanne: “De focus ligt op waarschuwingskleuren. Rood betekent bijvoorbeeld dat de hond agressief is tegenover mensen en dieren. Groen wil dan weer zeggen dat de hond heel vriendelijk is in de omgang.” Er zijn nog verschillende andere kleuren met bijhorende betekenissen beschikbaar. De studenten zien hier vooral kansen tijdens wandelmomenten en andere interacties met vreemden of kinderen. “Via de kleurcode zie je duidelijk welk gedrag je kan verwachten van een hond”, aldus Elise. De studenten hopen op die manier bijtincidenten te vermijden. Niels: “We willen vooral duidelijk maken dat een kleine hond niet noodzakelijk aaibaar is of een grote hond per definitie gevaarlijk is. Vaak is het tegendeel zelfs waar.” (SM)

De leiband worden gemaakt uit duurzaam materiaal, is verstelbaar in lengte en kost 40 euro voor de dunne band en 50 euro voor de brede. Hij wordt aangeboden via de Facebook- en Instagrampagina ‘Moodleash’.