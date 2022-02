Studenten van Europacollege betuigen met een optocht door Brugge hun steun aan Oekraïne

Een groot deel van de 341 studenten van het Europacollege in Brugge heeft donderdagavond een solidariteitsactie gehouden met Oekraïne en tegelijkertijd geprotesteerd tegen de inval van Russische troepen in dit Oost-Europese land. Met spandoeken trokken ze van de Dijver naar de Markt.

Onder de 341 studenten van het Europacollege zijn er ook vier uit Oekraïne en één uit Rusland. “Voor alle duidelijkheid, die Russische student staat niet achter de Russische invasie”, stelt Glenn Bogaert, woordvoerder van het Europacollege.

Spontaan is er bij de studenten een solidariteitsgolf gegroeid. Emilia en Florence, twee initiatiefnemers van de actie, verwoorden hun gevoelens als volgt: “Gisteren werden we wakker met het verschrikkelijke en aangrijpende nieuws dat Rusland Oekraïne is binnen gevallen. Stilzittend zwijgen was voor ons geen optie als studenten aan het Europacollege.”

De studenten van het Europacollege trokken naar de Markt in Brugge © Thibault Besnier

“Het Europese integratieproject waarvoor wij ons bij het Europacollege inzetten is een vredesproject en deze agressie toont eens te meer aan hoe broos vrede kan zijn, zelfs in Europa, en hoe belangrijk het is de democratie en het internationale recht te handhaven.”

De woorden werden donderdagavond in daden omgezet. “Met een aantal studenten organiseerden we een wandeling van de campus Dijver tot de Markt. Oekraïense vlaggen en de studenten waren talrijk aanwezig. Onze gedachten gaan uit naar het Oekraïense volk en in het bijzonder natuurlijk ook naar onze Oekraïense studenten en medewerkers aan het Europacollege”, aldus Emilia en Florence.

De betoging eindigde symbolisch bij het standbeeld van Pieter De Concnck en Jan Breydel, twee Brugse helden van de Guldensporenslag.