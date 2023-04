Studenten uit Jabbeke willen tochthond met moderne look hip maken

Vier studenten van de Artevelde Hogeschool in Gent, onder wie Jabbekenaar Dylan Sanders, zijn samen een ondernemingsavontuur gestart waarbij ze de aloude tochthond aantrekkelijk willen maken als middel om energie te besparen.

Studenten Alec Sagaer, Quinten De Klerck, Thomas Van Acker en Dylan Sanders begonnen aan hun ondernemende avontuur vanuit de vraag wat er vandaag een grote bekommernis is in de samenleving. “Het antwoord op die vraag was natuuurlijk de stijgende prijzen voor energie als gevolg van, onder meer, de oorlog in Oekraïne”, zegt de Jabbeekse student Dylan Sanders.

“Het is echt wel een grote bekommernis voor veel mensen dat de prijzen voor gas en elektriciteit zo hoog oplopen. Daarom is het zeker interessant om met goedkope alternatieven te komen om gas en elektriciteit te besparen. Je huis beter laten isoleren of zonnepanelen leggen, zijn grote investeringen en dus ook niet voor iedereen haalbaar. Daarom kunnen kleine maatregelen, zoals een tochtrol of tochthond al een grote hulp zijn. En vanuit dat idee is dus ‘Draft solutions’ (in het Nederlands ‘tocht oplossingen’, red.) ontstaan.”

Maatwerkbedrijf

Een tochthond om voor de deur te leggen, is op het eerste gezicht niet bepaald een hip item en spreekt jonge mensen niet aan. Het is eerder iets wat je bij je grootmoeder of oude tante verwacht. Dat beseften ook onze vier studenten en ze gingen aan de slag met die bekommernis.

“We hebben er ons doel van gemaakt om onze tochthond een frisse en moderne look te geven. Ze worden geproduceerd door maatwerkbedrijf ‘Zonnehoeve Production’ en zijn gemaakt met overschotten imitatieleer waardoor ze een strak design krijgen dat past in de meeste hedendaagse interieurs”, legt Dylan Sanders uit. “Daarnaast zijn ze opgevuld met kersenpitten waardoor de tochtrollen beschikken over het nodige gewicht zodat ze mooi voor de deur blijven liggen. Om ons project te helpen financieren, zijn we een crowdfunding opgestart. Vanaf een bedrag van 15 euro krijg je een leuk geschenkje en voor 35 euro zelfs al een heuse tochtrol”, zegt Dylan. (PDV)