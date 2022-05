Studenten organiseren inloopnamiddag in Inloophuis

Britt Wolters, Jade Rosseel, Nienke Poorteman en Lisa Spriet zijn vier derdejaarsstudenten ergotherapie aan Howest in Kortrijk. Voor hun vak professionele verdieping werken ze aan een project voor het Inloophuis in Ieper.

“Het Inloophuis is een plek waar zowel mensen uit de buurt en mensen met psychische kwetsbaarheden terecht kunnen”, vertelt Jade Rosseel. “In het Inloophuis wordt een ontmoetingsplaats gecreëerd, zodat mensen uit de buurt zich nog beter thuis voelen. Wekelijks wordt er op woensdag een inloopnamiddag georganiseerd waar iedereen welkom is. Je kan er iets drinken, een spelletje spelen, een babbeltje slaan…”

“Het doel van ons project is om een activiteit te organiseren die voor en door de buurt gekozen wordt”, vervolgt Jade. “Hiervoor werd een online ideeënbus aangemaakt, waarin we peilen naar de wensen tot verschillende activiteiten. Eind april vond er een bankcontactnamiddag plaats in de Capucienenwijk in Ieper. Dit concept werd ontwikkeld door Dieter Missiaen, een artiest die door corona lang niet meer kon optreden en maar besloot om met een bank de stad in te gaan. Hij ontdekte dat veel mensen vaak hun verhaal willen vertellen aan iemand die tijd heeft om te luisteren.”

Inloopnamiddag

“Wij hebben samen met Janne D’Hu en Bruno Libbrecht, medewerkers van het Inloophuis, en Dieter hetzelfde gedaan. We plaatsten onze bank ergens in de Capucienenwijk en vroegen aan mensen om even op onze bank te komen zitten. Nadien werden die mensen uitgenodigd op een gezamenlijke plaats aan De Sterre. Op dit pleintje werden alle banken bij elkaar gezet. Alle mensen die we voorheen hadden gezien, kwamen samen en ontmoetten er elkaar. Dat zorgde voor een heel mooi moment. Ook wij hadden op die manier de kans om onze volgende activiteit in de verf te zetten. Op woensdag 18 mei organiseren we om 14 uur een inloopnamiddag in het Inloophuis in de Crescendostraat 15 in Ieper. Wij kijken alvast uit naar de opkomst.”

Voor meer info kan je terecht op het e-mailadres jade.rosseel@student.howest.be.

(EG)