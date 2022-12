Studenten ontwikkelen wandelzoektocht waarbij de aandacht voor plasticafval centraal staat

We worden nog steeds geconfronteerd met veel plasticafval in de natuur. Sinds 2019 nam de hoeveelheid zwerfvuil in de natuur zelfs terug toe. Daarom bieden 6 studenten agro- en biotechnologie van Hogeschool VIVES een educatieve wandelzoektocht aan met de naam ‘Jens de eekhoorn’.

Nikita Devlaminck (Rumbeke), Sem Verhoeven (Marke), Amy Heughebaert (Roeselare), Victor Breemeersch (Veurne), Janne Coekaerts (Paal) en Jens Dehaene (Haringe) van Hogeschool VIVES kwamen een tijdje terug op het idee om een educatieve wandelzoektocht in elkaar te steken omwille van de stijgende zwerfvuilcijfers.

Educatieve wandelzoektocht

De wandelzoektocht bevat 20 weetjes en verschillende opdrachten die te maken hebben met plasticvervuiling. Het richt zich in eerste instantie naar kinderen tussen 5 en 12 jaar en hun ouders of leerkrachten. Er wordt niet enkel gefocust op de gevolgen van plastic op de natuur maar ook op de alternatieven die gebruikt kunnen worden om ons plasticverbruik te verminderen.

Locaties

De wandelzoektochten zullen doorgaan op verschillende locaties. De nieuwe locaties kunnen steeds opgevolgd worden via de Facebookpagina Jens De Eekhoorn. De zoektocht zal telkens 2 weken lang toegankelijk zijn op elke locatie. Heb je als stad, gemeente, provinciedomein interesse? Dan kan je steeds contact opnemen via jens.eekhoorn@outlook.com.