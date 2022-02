Studenten maakten opnieuw gretig gebruik van bloklocaties

De voorbije weken stelde Stad Kortrijk opnieuw een aantal bloklocaties open voor studenten. De 170 beschikbare plaatsen waren op de meeste dagen allemaal ingenomen.

De studenten kregen op drie plaatsen in het centrum en vier locaties in de deelgemeenten de kans om samen hun examens coronaproof voor te bereiden. Stad Kortrijk en Kortrijk Studentenstad werkten samen om in december en januari bloklocaties te voorzien. In het OC van Marke waren vanaf 23 december tot en met 3 januari gemiddeld 28,5 van de 30 beschikbare plaatsen bezet.

Bijna altijd volzet

In OC De Troubadour in Bissegem, waar studenten terecht konden tijdens de eerste week van de kerstvakantie, waren gemiddeld 19,8 van de 20 plaatsen bezet. Ook OC De Wervel in Bellegem met 35 plaatsen, was volledig volzet. Feestzaal De Renard in Aalbeke was het langste open: 43 aaneengesloten dagen vanaf 24 december tot en met 4 februari. Ook daar waren gemiddeld 28,9 van de 30 plaatsen gereserveerd. Ook de drie bloklocaties in het centrum van de stad, de bibliotheek met 10 plaatsen, Sint-Michielsbeweging met 20 plaatsen en Studio Hakudo in K in Kortrijk met 25 plaatsen waren bijna elke dag volzet.

“Samen studeren blijft een succesformule”

“De formule spreekt veel studenten aan. We konden ook opnieuw rekenen op een groep fantastische vrijwilligers. Zij zorgden ervoor dat de bloklocaties ‘s morgens open waren, dat de studenten er in alle comfort konden werken door bijvoorbeeld problemen met de verwarming te melden. Zij sloten ook ‘s avonds af”, aldus schepen van Vrijwilligers Stephanie Demeyer (Team Burgemeester). “Samen studeren blijft een succesformule voor heel wat studenten, dat bewijzen de bezettingscijfers van onze bloklocaties. Een goede mix van locaties in centrum en deelgemeenten zorgt dat onze studenten zich niet ver hoeven te verplaatsen om samen te gaan studeren”, zegt schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA).