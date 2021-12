Studenten logiesmanagement nemen week lang uitbating hotel Ter Zaele in Westkapelle over

De studenten logies-, restaurant- en cateringmanagement van hogeschool Vives in Brugge nemen een weekje, nog tot zondag 12 december de volledige uitbating van het hotel Ter Zaele in Westkapelle bij Knokke over. “Het is echt een prachtige leerervaring”, zegt student en tijdelijk general manaeger Victor Darthet.

Het familiehotel Ter Zaele langs de Oostkerkestraat in Westkapelle wordt nog tot zondag 12 december gerund door een 35-tal studenten van de opleiding logies-, restaurant- en cateringmanagement van de hogeschool Vives. Eigenares en uitbaatster Sabine Schram is nu en dan discreet aanwezig maar komt zo goed als niet tussen in de exploitatie.

Tweedejaarsstudent Victor Darthet werd, met instemming van zijn medestudenten, aangesteld als ‘general manager’ van het hotel tijdens de stageopdracht. “Het is wel allemaal heel vlug gegaan. We wisten pas drie weken vooraf dat we het hotel een week zouden moeten uitbaten en zijn dan ook direct met de voorbereidingen gestart, zoals het promoten en boeken van kamers met bijhorende arrangementen met onder meer wandel- en fietstochten in natuurreservaat Het Zwin en het evenement Light Art in Knokke.”

Goed evalueren

Tijdens het stageproject nemen de eerstejaars de operationele taken op zich – zoals het onthaal, onderhoud van de kamers en ontbijt voorbereiden en serveren –, terwijl de tweedejaars zich over het management ontfermen. “Dit is echt een prachtige leerervaring”, stelt ‘general manager’ Victor Darthet. Ook docente en opleidingshoofd An Winepenninckx is tevreden. “Ik heb veel studenten al echt zien groeien tijdens deze stage en we zijn nog maar net gestart. We gaan het goed evalueren maar al dit positief uitvalt lijkt het me zeker interessant ook de komende jaren zo’n stage te organiseren.”