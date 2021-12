Studenten kunnen nu ook blokken in de supporterskantine van Club Brugge

Brugse studenten kunnen tijdens de kerstvakantie niet alleen in de bib, de MaZ of het Boeverbos blokken. Club Brugge stelt ook haar supporterskantine ter beschikking om te studeren, onder het motto No Sweat/No Glory en ‘Bluven Goan’!

Traditiegetrouw voorziet Brugge Studentenstad ook deze winter verschillende locaties waar studenten op een veilige manier samen kunnen studeren. Tijdens de blokperiode maken honderden Brugse studenten gebruik van dit aanbod. Enerzijds omdat het hen structuur biedt en motiveert om in gezelschap van anderen te studeren, anderzijds omdat ze zo over een rustige studieplek kunnen beschikken in het geval dat thuis niet zo is.

MaZ

Burgemeester Dirk De fauw legt uit: “Ook sinds het coronavirus de samenleving in haar greep houdt, is de Stad blijven inzetten op studeerlocaties. Tijdens de lockdowns kon er bijvoorbeeld geblokt worden op locaties die normaal voor evenementen voorbehouden waren zoals de stadshallen en de MaZ. Nu zijn er minder beperkingen en daardoor zijn minder locaties gesloten.”

“In wijkcentrum Xaverianen bijvoorbeeld kunnen nog steeds vergaderingen en workshops plaatsvinden. Ook is de capaciteit van de reguliere studeerlocaties, zoals de leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf en The Student Village, nog steeds gehalveerd omwille van de afstandsregels. Er is dus regelmatig plaatsgebrek. Dit is vooral het geval tijdens de kerstvakantie wanneer vele Brugse jongeren, die doorgaans op kot wonen, naar huis komen tijdens de feestdagen.”

Boeverbos

Dankzij de steun van derden, kan de Stad tijdens de kerstvakantie en in januari toch voldoende plaatsen ter beschikking stellen. Schepen van Jeugd en Brugge Studentenstad Mathijs Goderis stelt: “In Provinciehuis Boeverbos kunnen studenten tijdens het weekend terecht in de personeelsrefter. De Snuffel zet haar polyvalente zaal open en de Sint-Michielsbeweging opent de Agapezaal.

Ook Club Brugge wil haar steentje bijdragen en studenten een duwtje in de rug geven tijdens de blokperiode. Van 20 december tot en met 9 januari kunnen er vijftig studenten plaatsnemen in supporterskantine Extra Time om er in alle rust te studeren.”

No Sweat, No Glory

“Dit strookt met de waarden van Club Brugge als voetbalploeg en Club Brugge Foundation. Club Brugge wil een open, toegankelijke en warme ploeg zijn die mensen samenbrengt en ook hiervoor het stadion openstellen. Stad Brugge is dan ook blij om Club Brugge aan de uitgebreide lijst met studeerlocaties te mogen toevoegen.

“Onze slagzin ‘No Sweat/No Glory’ is zeker ook van toepassing voor de studenten: na hard werken en goed studeren volgen de resultaten ongetwijfeld. We stellen samen met onze Supporters Federatie met plezier de accommodatie in de Extra Time ter beschikking als studeerlocatie, zodat we naast het supporteren voor onze Club ook de studerende jeugd kunnen aanmoedigen om te ‘Bluvn Goan’ tijdens deze blokperiode”, aldus Peter Gheysen, Head of Club Brugge Foundation.

Alle studeerlocaties, openingstijden en reservatielinks staan op www.bruggestudentenstad.be/studeerlocaties