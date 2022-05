Studenten in Oostende krijgen stille studeerplekken

Net als tijdens de voorgaande blokperiodes voorziet Stad Oostende vanaf maandag 16 mei opnieuw de mogelijkheid voor studenten om samen te blokken op rustige en prikkelarme locaties in de stad. Dit jaar kan je terecht in het Zwembad Brigitte Becue, in de Sint-Jozefkerk en in de Bibliotheek. Ook hotel De Ploate zet zijn deuren open.

“De examens komen er binnenkort aan en studenten maken zich klaar voor een nieuwe blokperiode. Stad Oostende voorziet enkele bloklocaties waar ze zich zonder afleiding en met sociale controle van medestudenten op hun cursussen kunnen storten. In tegenstelling tot voorgaande jaren kunnen we dit jaar geen ruimte voorzien in Duin en Zee, omdat de lokalen in die periode door heel wat scholen en vrijetijdsorganisaties in gebruik zullen zijn. Maar net zoals in januari kunnen studenten in de grootste vergaderzaal van het nieuwe zwembad terecht. Deze viel erg in de smaak door de uitgebreide openingstijden,” laat schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert weten.

Studenten kunnen vanaf 16 mei terecht in het Zwembad Brigitte Becue, in de Sint-Jozefkerk en in de Bibliotheek.

Zwembad Brigitte Becue

In het zwembad wordt de zaal De Grote Rede gereserveerd voor studenten. Je vindt deze op de eerste verdieping, naast de cafetaria. Er is plaats voor zo’n 30 studenten. Ze kunnen er terecht van 16 mei tot en met 30 juni, op volgende tijdstippen: maandag tot vrijdag: 8 – 20 uur, zaterdag en zondag: 9 – 18 uur.

Je tafel reserveren is verplicht en kan via het online reservatiesysteem.

Sint-Jozefkerk

De weekkapel van de Sint-Jozefkerk wordt tijdens de blokperiode opengesteld voor studenten. Er wordt plaats voorzien voor 20 studenten en reserveren is niet mogelijk. Ze kunnen er dagelijks (inclusief zaterdag en zondag) terecht van 16 mei tot en met 24 juni van 9 tot 19 uur.

Bibliotheek

Alle plaatsen in de publieksruimte van de hoofdbibliotheek zijn tijdens de openingstijden steeds beschikbaar voor studenten om te studeren. Deze publieke zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Maandag: 11.00 – 19.00 uur, dinsdag: 10.00 – 19.00 uur, woensdag: 10.00 – 18.00 uur, donderdag: 10.00 – 18.00 uur, vrijdag: 10.00 – 17.00 uur, zaterdag: 10.00 – 16.00 uur.

In juni wordt ook de Forumzaal in de Bibliotheek een aantal dagen voorbehouden voor studenten. Studenten kunnen er hun studieplek reserveren via het online reservatiesysteem.

Welkom in hostel De Ploate

Vanaf maandag (16 mei) tot en met vrijdag 1 juli zijn studenten welkom in twee zaaltjes van de Oostendse hostel De Ploate in de Langestraat 72 om er in groep te studeren. Op vertoon van hun studentenkaart, krijgen ze er een leuke studeerplek in een unieke setting, gratis Wi-Fi, koffie, water en thee aangeboden. Dit initiatief kadert binnen een grotere actie van De Vlaamse Jeugdherbergen (VJH), waarbij 8 hostels verspreid over Vlaanderen en Brussel hun deuren openzetten voor blokkende studenten.

Alle informatie over de stille studeerplekken en het online reservatiesysteem vind je op www.oostende.be/blokken.