Studenten Howest stomen reguliere lopers en diabetici klaar voor Dwars door Brugge

In aanloop naar Dwars door Brugge, dit jaar op zondag 11 mei, organiseert Stad Brugge opnieuw samen met studenten Sport & Bewegen van Howest het traject ‘Op naar Dwars door Brugge’.

Na bepaling van het beginniveau werken de studenten een persoonlijk trainingsschema uit en wordt er toegewerkt naar 5 of 15 kilometer. Daarna worden de deelnemers gedurende een tiental weken begeleid. Er is één training per week op woensdag om 19 uur in Sport Vlaanderen, door de deelnemers aan te vullen met een zelfstandige training per week. Diabetici trainen op maandag om 19 uur en kunnen aansluiten op woensdag.

Inschrijven kan tot 9 februari. Voor het reguliere traject betaal je 25 euro. Diabetici nemen gratis deel samen met een buddy. Binnen de prijs is een ticket voor Dwars door Brugge voorzien, ook voor de buddy’s.

Info: www.brugge.be/op-naar-dwars-door-brugge. (CGRA/foto CGRA)