Studenten Howest Brugge organiseren beurs vol duurzame producten voor goede doel

De studenten biomedische laboratoriumtechnologie van Howest Brugge organiseren op donderdag 9 december een sustainable trade fair, een beurs waar duurzame producten worden aangeboden voor het goede doel.

Organiseer een evenement waarop SDG’s of sustainable development goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) centraal staan. Dat was de opdracht die de studenten van de richting biomedische labotechnologie meekregen van hun docenten.

“Wij hebben ons project opgebouwd rond duurzame en betaalbare energie, zonder meer een actueel thema”, legt Rani Poelaert uit Bredene uit. “De opdracht kadert in de cursus creatief ondernemerschap.”

Het evenement vindt plaats op de campus in Brugge op donderdag 9 december. “De beurs start om 18u en eindigt om 21u. Alles zal volgens de geldende COVID- maatregelen worden georganiseerd. Het CSP wordt gescand en een mondmasker is verplicht. Er zal voldoende ventilatie zijn om de veiligheid te garanderen”, verzekert Rani. Op de markt-voor-het-goede-doel is naast studenten en het Howest-personeel ook het grote publiek welkom.

TeJo

“Het is tenslotte de bedoeling dat we via de verkoop van onze producten zoveel mogelijk centjes verzamelen voor ons goede doel, TeJo (Therapeuten voor Jongeren). Dat is een vrijwilligersorganisatie, die gratis therapeutische ondersteuning biedt aan jongeren.”

Op de trade fair zullen de studenten smoothies maken, met buiten formaat fruit dat ze ophaalden bij warenhuizen en boeren. “We zullen de smoothies op een originele manier maken. Met een smoothiefiets zul je als bezoeker zelf je drankje kunnen maken. Door te trappen op de smoothiefiets zul je via een dynamo de energie genereren, om de smoothie te prepareren. Geef toe, een leuke manier die tegelijk energiezuinig is.”

Wie meer te weten wil komen over de Sustainable Trade Fair van de Howest-studenten, kan terecht bij Rani Poelaert (0479/210900 of poelaert.rani@gmail.com).

(MM)