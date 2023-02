Studente VIVES blikt terug op samenwerking met Filipijnse studenten: “Warme ontvangst in prachtige omgeving”

28 januari vertrokken 24 studenten van VIVES en Howest naar Pili om samen met Filipijnse studenten te werken rond duurzame landbouw, ondernemerschap en klimaatverandering. Ze verbleven in de campus van Central Bicol State University. Na een coronapauze was dit de derde samenwerking tussen VIVES, Howest en vier Filipijnse universiteiten. De 24 studenten zijn sinds vorige week maandag terug thuis.

Het was voor Amber Colson (19), studente Bouwkunde aan VIVES, de eerste keer dat ze in schoolverband zo’n verre reis maakte. “Ik kon het niet geloven dat ik aan de andere kant van de wereld zat. Daarnaast kende ik ook de andere studenten niet dus dat maakte het wel spannend.” Maar na de vlucht, een busrit van 12 uren en enkele leuke babbels groeide de groep steeds meer naar elkaar toe. “Bij aankomst werden we mooi ontvangen. Alle mensen rondom ons waren heel vriendelijk, je voelde je er direct van harte welkom. We hadden enkel koud water en het internet viel vaak weg, maar dat kan je niet veel schelen als je in zo’n prachtige omgeving bent.”

Synergieprogramma

De educatieve reis is een initiatief in het kader van het Synergieprogramma van de provincie West-Vlaanderen, een multi-stakeholder netwerk dat een dertigtal partners samenbrengt uit de academische wereld, de lokale overheid, ngo’s, coöperaties en people organisations, zowel in de Filipijnen als in West-Vlaanderen. De studenten gingen aan de slag met de lokale uitdagingen waarmee de partners van het Synergieprogramma in de Filipijnen worden geconfronteerd. De focus lag op onder andere voedselverspilling, agripreneurship en de lokale afvalproblematiek. Elke groep verdiepte zich in één van de zes vooropgestelde cases via veldbezoeken en interviews, waarna ze in interdisciplinaire en interculturele teams werkten aan innovatieve oplossingen.

Afvalproduct van limoengras

Amber was deel van ‘Case 6’ en werkte rond het afvalproduct van limoengras. “Met het sap en de olie ervan kunnen we al veel doen, maar het droge gras blijft over. Na veel brainstormen en prototypen kwamen we uit bij snoepjes gemaakt van het sap waarbij het overschot van het gras dient als verpakking.” Het project werd afgerond met een presentatie van de resultaten voor een internationale jury, bestaande uit de Synergie-partners, een delegatie van de Provincie West-Vlaanderen, de Belgische ambassadeur en de deelnemende partneruniversiteiten. “Twee weken is kort om een afgewerkt plan of product voor te stellen, maar alle ideeën worden sowieso meegenomen door de partners.”

Hechte vriendschappen

Amber kijkt met dankbaarheid terug op een fantastische en onvergetelijke ervaring die financieel niet mogelijk was geweest zonder de sponsors. VIVES-medewerker Lies Verstraete coördineerde mee deze SIP (Short Intensive Program). “Tijdens deze veertiendaagse stonden ook nog enkele andere activiteiten op het programma zoals een bezoek aan enkele historische plaatsen waaronder Manilla en Naga, het planten van mangroves en het schoonmaken van een stukje kust in Camarines Sur.”

Tijdens de reis zijn er veel hechte vriendschappen ontstaan. “Het was een moeilijk afscheid. De dag na terugkomst waren we al opnieuw aan het bellen naar elkaar en maakten we plannen om volgend jaar opnieuw naar de Filipijnen te gaan”, glimlacht Amber. Volgend academiejaar verwelkomt VIVES de Filipijnse studenten in West-Vlaanderen om een gelijkaardig project te ondernemen samen met de West-Vlaamse Synergiepartners.