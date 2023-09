Strapdag in Woumense basisschool

Vanuit alle hoeken en straten kwamen kinderen, leerkrachten en ouders onlangs met fluo jasjes naar school en dit omwille van de Strapdag. De Woumense basisschool doet reeds sinds het eerste jaar aan de Strapdag mee om ouders en kinderen bewust te maken dat de auto geen noodzaak is om naar school te komen. Stappen of trappen was ook dit jaar een succes. Eenmaal aangekomen op school stonden de leerkrachten te popelen om nog te dansen op het Straplied. De hele dag waren er spelletjes over het verkeer met praktische oefeningen op de speelplaats. Dit kaderde allemaal in de Week van de Mobiliteit. (foto SD)