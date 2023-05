Stille studeerplekken voor studenten in Oostende

Net als tijdens de voorgaande blokperiodes voorziet stad Oostende vanaf dinsdag 16 mei opnieuw de mogelijkheid voor studenten om samen te blokken op rustige en prikkelarme locaties in de stad. Dit jaar kunnen ze terecht in het Vrijetijdscentrum Duin en Zee, in de Sint-Jozefkerk en in de Bibliotheek.

“De examens komen er binnenkort aan en studenten maken zich klaar voor een nieuwe blokperiode. Stad Oostende voorziet enkele bloklocaties waar ze zich zonder afleiding en met sociale controle van medestudenten op hun cursussen kunnen storten”, laat schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert weten.

Vrijetijdscentrum Duin en Zee

In Duin en Zee worden twee zalen (10 en 11) gereserveerd voor studenten. Er is plaats voor zo’n 50 studenten. Ze kunnen er terecht van 16 mei tot en met 25 juni 2023, op volgende tijdstippen: elke dag van 8 uur tot 20 uur, ook op zaterdag en zondag.

Een tafel reserveren is verplicht en kan via het online reservatiesysteem.

Sint-Jozefkerk

De weekkapel van de Sint-Jozefkerk wordt tijdens de blokperiode opengesteld voor studenten. Er wordt plaats voorzien voor 20 studenten en reserveren is niet mogelijk. Ze kunnen er dagelijks (inclusief zaterdag en zondag) terecht van 22 mei tot en met 30 juni 2023 van 9 uur tot 18 uur. De ingang tot de blokruimte bevindt zich in de Gentstraat.

Bibliotheek

Bibliotheek Oostende zet opnieuw de deuren open voor de studenten.

Studeren is mogelijk in de publieksruimtes van de bibliotheek en in de Forumzaal. Van donderdag 1 juni tot en met vrijdag 30 juni 2023 kunnen zo’n 100-tal studenten er opnieuw komen blokken. Tijdens deze periode is reserveren verplicht. Ook buiten de blokperiode zijn studenten er welkom, dan is reserveren niet nodig.

– maandag: 11.00 – 19.00 uur

– dinsdag: 10.00 – 19.00 uur

– woensdag: 10.00 – 18.00 uur

– donderdag: 10.00 – 18.00 uur

– vrijdag: 10.00 – 17.00 uur

– zaterdag: 10.00 – 16.00 uur

Enkel in de Forumzaal is er mogelijkheid om te studeren tot 22 uur (als er een verantwoordelijke aanwezig is). Je kan jezelf opgeven als kandidaat-verantwoordelijke via jeugdraad@oostende.be.

Alle informatie over de stille studeerplekken en het online reservatiesysteem vind je op www.oostende.be/studeren-in-oostende. Wie vragen heeft over de studeerruimte in de Sint-Jozefkerk, kan terecht bij koen.delft@donbosco.be.