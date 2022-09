Stijn volgt Stijn op als directeur grootste basisschool: “Eerste schooldag is nu helemaal anders”

Ieperlingen Stijn Dujardin (42) en Stijn Decramer (41) zijn niet alleen voornaamgenoten, maar zelfs studiegenoten. Beiden volgden de lerarenopleiding in Torhout en werkten na verschillende carrières toch drie jaar samen in de Ieperse basisschool Capucienen: Dujardin als directeur, Decramer als leraar. Na drie jaar directeurschap trekt Dujardin naar Heuvelland om er te starten als coördinator communicatie en onthaal voor de gemeente. Decramer volgt hem op als directeur.

“Ik heb altijd gewerkt in deze school: twintig jaar als leraar in het eerste, tweede, derde, vierde en zesde leerjaar, en nu als directeur”, vertelt Decramer. “Deze eerste schooldag was uiteraard helemaal anders voor mij. Vooraf kwamen er veel nieuwigheden op mij af, vooral op organisatorisch vlak.”

Met bijna vijfhonderd leerlingen is Capucienen de grootste basisschool van Ieper. In crisistijd geen cadeau, ervoer Dujardin. “Dat coronabeestje heeft helaas een stempel gedrukt op mijn directeurschap”, aldus Dujardin, die zijn carrière omschrijft als een opeenvolging van opportuniteiten: lesgegeven in basisschool De Kleine Prins in Menen, een korte lesopdracht bij bijzondere basisschool Het Vlot in Ieper, jeugdconsulent voor de gemeente Zonnebeke, coördinator van jeugdverblijf Plokkersheem in Watou, coördinator burgerparticipatie voor de stad Diksmuide.

“En dan zei mijn vrouw drie jaar geleden plots: schat, ze zoeken een directeur voor de school Capucienen om de hoek. Een nieuwe opportuniteit”, vervolgt Dujardin. “Ik had vooraf een aantal ideeën, maar corona remde die af. Ook het groepsgebeuren verdween: ik werd mottig van al die verplichte eilandjes. Ook de praktische kant met voortdurend veranderende plannen en uitval van leraren en leerlingen begon te wegen. Op een bepaald moment voelde ik me een interimbureau. In plaats van te werken voor de lange termijn moest ik steeds brandjes blussen. C’est la vie. Nu keer ik terug naar een oude liefde: communicatie en participatie voor een lokaal bestuur. Als het maar met mensen is.”

Het advies van Dujardin voor zijn opvolger: “Je telefoon regelmatig aan de kant leggen en een gezond evenwicht vinden tussen al die mails. Maar vooral: stel steeds het kind centraal. Het klinkt logisch, maar dat is het niet altijd in de praktijk.”

Decramer zal zich ook moeten focussen op verbouwingen. “De geplande werken aan de kleuterschool en de nieuwbouw op de andere vestiging goed opvolgen, wordt een uitdaging. Ook op mijn to-dolijst: extra laptops voor de derde graad. Naast mijn carrière als leraar bouwde ik een grote binding op met de parochie doordat ik me al zeventien jaar inzet voor het jongerenkoor. Ik bedank Stijn voor de voorbije jaren en wens hem veel succes. Hoelang ik directeur blijf? Liefst zo lang mogelijk”, besluit Decramer. (TP)