Stijn is nieuwe directeur in vrije basisschool Rollegem-Kapelle

Met de 43-jarige Stijn Verhagen heeft de vrije basisschool uit Rollegem-Kapelle sinds kort een nieuwe directeur. De Wevelgemnaar hoopt zo snel mogelijk zowel de school als de gemeente beter te leren kennen.

Stijn Verhagen ruilde recent de klas in voor de functie van directeur in de vrije basisschool in Rollegem-Kapelle. De Wevelgemnaar gaf onder andere 20 jaar les in de gemeenteschool in eigen gemeente, maar zocht naar een nieuwe uitdaging. “Ik volgde aan de Vives de opleiding schoolontwikkelaar. Daarin kwamen heel wat interessante zaken omtrent een goed schoolbeleid aan bod. Het kriebelde om het geleerde toe te passen in een beleidsfunctie. Ik wist dat er heel wat taken bij een directiefunctie komen kijken, maar dat schrikt me niet af.” Inmiddels streek Stijn neer in een gezellige dorpsschool waar zo’n 120 kleuters en lagere schoolkinderen over de vloer komen. “Een warme school en dat willen we natuurlijk ook in de toekomst behouden. Aan mij is het nu om de komende periode zowel de school als de gemeente beter te leren kennen.”

Keep IT Simple

Eind januari zwaaide de school directrice Christine Clarysse uit. Zij was jarenlang verbonden aan de school. “Ik wil graag haar goede werk verderzetten. Christine startte al heel wat interessante projecten op die we met ons team nu nog verder moeten uitrollen. “Dit schooljaar staat taal in de focus.” Zo wil men binnen de school een duidelijk leesbeleid uitstippelen waar onder andere leesmotivatie en begrijpend lezen belangrijke onderdelen van zijn. Op vlak van infrastructuur wordt de kleuterspeelplaats binnenkort onder handen genomen. “Daarnaast kijken we met de school ook erg uit naar een internationaal project in samenwerking met scholen uit Zweden en Portugal.” Het project kreeg de naam Keep IT simple.

Zweeds bezoek

Via het project gaat de vrije basisschool in Rollegem-Kapelle op zoek naar hoe ze IT kunnen integreren in het kleuteronderwijs. “Bedoeling is dat we apps aanleren aan onze oudste lagereschoolkinderen. Zij stappen dan naar onze kleutertjes toe om hen de apps te tonen en uit te leggen.” Het internationale project krijgt in maart extra vorm, wanneer ook leerkrachten uit Zweden en Portugal naar Rollegem-Kapelle komen om de mogelijkheden te bespreken. In mei gaat een eerste delegatie leerkrachten en leerlingen naar Portugal om samen met de Portugese kinderen de apps te gebruiken en samen te leren. (BF)